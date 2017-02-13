Эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в «Лужниках» как можно позже
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Эксплуатирующая компания Большой спортивной арены «Лужники» хочет провести на стадионе первый матч после реконструкции как можно позже, чтобы лишний раз не тратить деньги. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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«Стройку мы практически завершили, идет пусконаладка. Остается только вопрос по сбору документов. Наверное, окончательная сдача — март или апрель. Я был там на прошлой неделе, буду завтра, там все в принципе идет нормально», — рассказал Хуснуллин.
«Чтобы на сегодняшний день провести там матч, нужно собрать полноценную команду эксплуатантов, полноценный штат — а это достаточно дорого — и начать нести затраты. Насколько я знаю, эксплуатирующая компания хочет это сделать как можно позже, чтобы не тратить лишних денег. Это,
Собеседник ТАСС сообщил, что газон на стадионе, постеленный в сентябре, хорошо переносит зиму. «Газон отлично пережил зиму, оправдал себя. Он в отличном состоянии», — заявил Хуснуллин.
Реконструкция БСА «Лужники» началась в 2014 году. В «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года: матч открытия, один из полуфиналов и финал первенства.
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