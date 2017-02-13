Эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в «Лужниках» как можно позже

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Ранее вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что организация хотела бы провести первый матч на реконструированной арене в июне, однако территория спорткомплекса пока полностью не благоустроена.

«Стройку мы практически завершили, идет пусконаладка. Остается только вопрос по сбору документов. Наверное, окончательная сдача — март или апрель. Я был там на прошлой неделе, буду завтра, там все в принципе идет нормально», — рассказал Хуснуллин.

«Чтобы на сегодняшний день провести там матч, нужно собрать полноценную команду эксплуатантов, полноценный штат — а это достаточно дорого — и начать нести затраты. Насколько я знаю, эксплуатирующая компания хочет это сделать как можно позже, чтобы не тратить лишних денег. Это, по-моему, единственная проблема. С точки зрения эксплуатации стадион готов, можем провести матч в любой момент», — добавил он.

Собеседник ТАСС сообщил, что газон на стадионе, постеленный в сентябре, хорошо переносит зиму. «Газон отлично пережил зиму, оправдал себя. Он в отличном состоянии», — заявил Хуснуллин.

Реконструкция БСА «Лужники» началась в 2014 году. В «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года: матч открытия, один из полуфиналов и финал первенства.