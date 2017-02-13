Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28757760/
13 февраля 2017, 15:41 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в «Лужниках» как можно позже

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Эксплуатирующая компания Большой спортивной арены «Лужники» хочет провести на стадионе первый матч после реконструкции как можно позже, чтобы лишний раз не тратить деньги. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил ТАСС что газон на стадионе постеленный в сентябре хорошо переносит зиму. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что организация хотела бы провести первый матч на реконструированной арене в июне, однако территория спорткомплекса пока полностью не благоустроена.

«Стройку мы практически завершили, идет пусконаладка. Остается только вопрос по сбору документов. Наверное, окончательная сдача — март или апрель. Я был там на прошлой неделе, буду завтра, там все в принципе идет нормально», — рассказал Хуснуллин.

«Чтобы на сегодняшний день провести там матч, нужно собрать полноценную команду эксплуатантов, полноценный штат — а это достаточно дорого — и начать нести затраты. Насколько я знаю, эксплуатирующая компания хочет это сделать как можно позже, чтобы не тратить лишних денег. Это, по-моему, единственная проблема. С точки зрения эксплуатации стадион готов, можем провести матч в любой момент», — добавил он.

Собеседник ТАСС сообщил, что газон на стадионе, постеленный в сентябре, хорошо переносит зиму. «Газон отлично пережил зиму, оправдал себя. Он в отличном состоянии», — заявил Хуснуллин.

Реконструкция БСА «Лужники» началась в 2014 году. В «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года: матч открытия, один из полуфиналов и финал первенства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Пуско-наладочные работы на стадионе «Фишт» в Сочи завершатся к 1 марта

КРАСНОДАР, 13 февраля. /ТАСС/. Работы по наладке и запуску оборудования на стадионе «Фишт» в Сочи, необходимого для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года, завершатся к 1 марта. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Николая Долуду сообщила пресс- служба администрации Краснодарского края.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Шипулин не исключает, что завершит карьеру после Олимпиады-2018

FISU ведет активные переговоры с ФИФА о создании студенческой лиги по футболу

Газзаев считает, что самая совершенная система по борьбе с допингом сейчас в России