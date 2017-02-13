В главной роли. Как чемпион мира 2014 года вновь находит себя
Ужасный 2016-й позади, и действующий автор самого невероятного автогола Кристоф Крамер с надеждой начинает новый год.
В 2014-м Кристоф Крамер за год прошёл путь от игрока второй Бундеслиги до сборной Германии и запоминающегося (всем, кроме него самого) выступления в финале чемпионате мира. В последние годы подобные истории перестали удивлять самую футбольную страну Европы. В одном клубе с Крамером играет Андре Хан, который в 2011 году вылетел из четвёртой немецкой лиги в пятую, перешёл в другой клуб, вылетел из третьей лиги в четвёртую и всерьёз задумывался над тем, чтобы бросить к чёрту эту игру и уйти работать в автомастерскую, где получалось лучше. Через 20 месяцев после этого Хан был вызван в сборную — его история точно круче Крамера в плане драматизма, но сходится в главном. Германия и в первую очередь её прагматичные тренеры сумели адаптировать в футболе модель ролевых игроков НБА, которую до сегодняшнего дня сверхуспешно использует Грегг Попович, патриарх «Сан-Антонио Спёрс». Ролевые игроки не обязаны уметь на поле всё — напротив, их навыки крайне ограниченны, но когда под эти навыки подстраивается игра команды, это даёт результат.
В Германии после домашнего чемпионата мира мода на ролевиков стала мейнстримом, и частично этим объясняется то, что уезжающие за пределы страны звёзды Бундеслиги не всегда находят себя в новых клубах. Крамер и Хан — два типичных ролевых игрока, причем опорнику хватило года при прагматичном неврастенике Люсьене Фавре, чтобы отполировать свой набор навыков до международного уровня.
Кристоф Крамер — далеко не лучший в мире игрок с мячом. Даже сейчас, когда Дитер Хеккинг возвращает его к жизни, он всё равно часто для игрока столь высокого уровня ошибается в обработке передач, а траектории его пасов получаются крестьянскими — по широкой дуге мяч летит сантиметрах в 30 от ноги партнёра. За 42 матча в прошлом календарном году центральный полузащитник, который должен быть задействован в созидании при схеме 3−4−3, отдал всего две голевые передачи (одну из них — в кубковой игре с деревенским клубом), а его самый знаменитый гол стал автоголом. Крамера перемкнуло в Дортмунде, в матче против терпевшей к тому моменту катастрофу «Боруссии» — он не рассчитал, где находится свой вратарь,
Несчастье Крамера заключалось в том, что права на него продолжали принадлежать леверкузенскому «Байеру», где Роджер Шмидт живёт противопоказанным Кристофу футболом. Крамер стал символом тупика леверкузенского тренера — в
Люсьен Фавр, сделавший из ограниченного игрока звезду, после очередного приступа отчаяния уже ушел, и «Боруссия» досталась Андре Шуберту — смелому, но лишенному гибкости и умения признавать ошибки тренеру. Крамер должен был решить проблемы Гладбах в центре поля и заменить уехавшего в Лондон Джаку, но эта миссия была изначально невыполнимой. Сложности команды носили системный характер, но Шуберт упорствовал — он верил в 3−4−3 с активными флагами и
Шуберт, по словам самого футболиста, переложил на него часть функций плеймейкера, не лишая оборонительной работы, но универсальность противопоказана ролевикам. Удаление Крамера в матче с «Гертой» стало приговором идеям тренера: полузащитник не сумел должным образом начать атаку, оказался в оборонительной полупозиции и был вынужден фолить на Фабиане Лустенбергере, перед которым открывалась огромная свободная зона. В «Боруссии» возмущались работой арбитра, но на самом деле стоило обратить внимание на нецелевое использование своего самого дорогого трансфера в истории.
Зимой Шуберта в Мёнхенгладбахе ожидаемо сдуло окончательно скатившимися результатами, и на его место пришёл
В Нюрнберге он воспитал Илкая Гюндогана, в Вольфсбурге опустил ниже Макси Арнольда, прогресс которого на позиции десятки остановился. В Гладбахе Хеккинг первым делом вернул Крамеру те задачи, с которыми он справляется лучше всего. Более того, он подстроил игру команды под своего ролевика: в Леверкузене «Боруссия» в сумме пробежала 120 км, в матче с «Фрайбургом» — 121 км, притом что при Шуберте максимальным показателем были 117,5 км. Команда перестала бросать своих центральных полузащитников, стала лучше отрабатывать и назад, и вперёд, развязав Крамеру руки в переходных фазах. Его показатели по количеству пасов в итоге стали резко снижаться, а количество перехватов увеличилось вдвое, но показательно и другое — если при Шуберте почти 60% своих потерь Крамер допускал на второй трети поля в неудачных попытках спародировать Пирло, то при Хеккинге более половины потерь перешли на финальную треть.
В недавнем интервью Кристоф Крамер сказал, что рассчитывает на возвращение в сборную. Его игра возвращается на
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