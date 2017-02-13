Пуско-наладочные работы на стадионе «Фишт» в Сочи завершатся к 1 марта

«На данный момент завершена реконструкция стадиона “Фишт”, получено заключения о соответствии по первому этапу. Второй этап, касающийся пуско-наладочных работ, должен быть завершен до 1 марта. После чего начнется подготовка стадиона к тестовым соревнованиям, а затем и проведению Кубка конфедераций», — процитировали вице- губернатора в пресс-службе региона.

По словам Долуды, рисков не сдачи стадиона нет. «Работы идут согласно плану и графикам. Аналогичная работа должна быть проведена и относительно строительства тренировочных площадок в местах размещения баз команд», — сказал Долуда.

Весной также начнется строительство тренировочных площадок в местах размещения баз команд ЧМ-2018. Всего к чемпионату мира должно быть построено восемь тренировочных полей и баз, по две в Анапе и Геленджике, одна в Краснодаре. На тренировочной площадке в Краснодаре на стадионе «Кубань» идет реконструкция, завершиться она должна в ноябре. В 2017 году на стадионе в Сочи пройдут четыре матча Кубка конфедераций — три игры группового раунда и один полуфинал, в 2018 году — матчи чемпионата мира.

Матчи Кубка конфедераций также пройдут в Москве (стадион «Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове) и Казани (стадион «Казань-Арена») с 17 июня по 2 июля 2017 года.