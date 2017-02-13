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13 февраля 2017, 15:29 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

В Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 отремонтируют 67 дорожных объектов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Администрация Нижнего Новгорода согласовала с областным правительством список дорожных объектов, включенных в ремонтную кампанию 2017 года в рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги». Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства уточнили, что осталось получить подтверждение объемов финансирования. Ремонтная кампания позволит подготовить дорожную инфраструктуру города к проведению чемпионата мира 2018 года по футболу.

Уже известно, что в план ремонтных работ вошло 67 объектов: это центральные дороги районов Нижнего Новгорода, такие как проспекты Гагарина и Ленина, въезды в город со стороны Казани, Касимова, Москвы, дорог, соединяющих аэропорт с центром города. Кроме того, предстоит строительство и ремонт улиц, расположенных около «Стадиона Нижний Новгород», и завершение строительства и реконструкции Молодежного проспекта — ключевой транспортной артерии для Международного аэропорта Стригино.

В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства добавили, что точные объемы работ в квадратных метрах будут определены после итогового замера участков на местности непосредственно перед началом ремонтных работ.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.
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