В Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 отремонтируют 67 дорожных объектов
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Администрация Нижнего Новгорода согласовала с областным правительством список дорожных объектов, включенных в ремонтную кампанию 2017 года в рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги». Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.
В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства уточнили, что осталось получить подтверждение объемов финансирования. Ремонтная кампания позволит подготовить дорожную инфраструктуру города к проведению чемпионата мира 2018 года по футболу.
Уже известно, что в план ремонтных работ вошло 67 объектов: это центральные дороги районов Нижнего Новгорода, такие как проспекты Гагарина и Ленина, въезды в город со стороны Казани, Касимова, Москвы, дорог, соединяющих аэропорт с центром города. Кроме того, предстоит строительство и ремонт улиц, расположенных около «Стадиона Нижний Новгород», и завершение строительства и реконструкции Молодежного проспекта — ключевой транспортной артерии для Международного аэропорта Стригино.
В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства добавили, что точные объемы работ в квадратных метрах будут определены после итогового замера участков на местности непосредственно перед началом ремонтных работ.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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