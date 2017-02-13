В Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 отремонтируют 67 дорожных объектов

В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства уточнили, что осталось получить подтверждение объемов финансирования. Ремонтная кампания позволит подготовить дорожную инфраструктуру города к проведению чемпионата мира 2018 года по футболу.

Уже известно, что в план ремонтных работ вошло 67 объектов: это центральные дороги районов Нижнего Новгорода, такие как проспекты Гагарина и Ленина, въезды в город со стороны Казани, Касимова, Москвы, дорог, соединяющих аэропорт с центром города. Кроме того, предстоит строительство и ремонт улиц, расположенных около «Стадиона Нижний Новгород», и завершение строительства и реконструкции Молодежного проспекта — ключевой транспортной артерии для Международного аэропорта Стригино.

В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства добавили, что точные объемы работ в квадратных метрах будут определены после итогового замера участков на местности непосредственно перед началом ремонтных работ.