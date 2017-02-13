Работы по укреплению берега Волги в Волгограде к ЧМ-2018 выполнены на 82%

«Берегоукрепление трехкилометрового участка правого берега Волги в районе строящегося к ЧМ-2018 стадиона «Волгоград-Арена» выполнены на 82%. Сегодня была установлена последняя свая в этом проекте. Полностью завершить работы на объекте планируется до декабря, как и предусмотрено контрактом», — сказал гендиректор компании- генподрядчика «Трест «Запсибгидрострой» Сергей Шипицин.

Два года назад гидростроители забили здесь первую сваю. Всего за это время установлено 10,5 тысяч тонн металлоконструкций (сваи различной конфигурации), выполнен намыв песчаного грунта в объеме 1,8 млн кубометров. Возведены упорный пояс и подпорная стенка. Осталось обустроить лестничные марши и спуски для маломобильных групп населения. На стройке сегодня задействовано 140 рабочих и 30 единиц техники.

Побывавший в понедельник на объекте губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что «такой грандиозной стройки именно по берегоукреплению в Волгограде никогда не проводилось». «Это позволит нам построить “нулевую” автодорогу, построить здесь набережную и благоустроить территорию. В будущем здесь, вблизи стадиона, будут пляж, велодорожки, парковая зона отдыха. Все эти работы будут завершены 9 мая 2018 года», — сказал губернатор.

Для чего нужно берегоукрепление

Укрепление правого берега Волги в Волгограде вблизи строящегося стадиона «Волгоград-Арена» необходимо для постройки трехкилометровой «нулевой» автодороги. Название «нулевая» будущая автодорога получила из-за того, что Волгоград растянулся вдоль правого берега реки почти на 100 километров, а северную и южную часть города связывают первая, вторая и частично третья продольные магистрали. «Нулевая» продольная станет самой близкой к Волге автодорогой.

Стоимость контракта на проведение укрепительных работ трех километров участка правого берега Волги в Центральном районе Волгограда — 2,8 млрд рублей. Из них 2,1 млрд — средства федерального бюджета и 700 млн — областной казны.