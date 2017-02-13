Соответствующие меры предосторожности содержатся в проекте президентского указа об усилении мер безопасности во время проведения ЧМ-2018.



В городе будут установлены контролируемые и запретные зоны. В контролируемые зоны людей и транспорт будут допускать после проверки документов и тщательного досмотра, а доступ в запретные зоны для обычных горожан и гостей города будет вовсе запрещён. Туда будут иметь право входа лишь обслуживающий персонал для «служебной или производственной необходимости».



Проектом указа президента предусмотрено ограничение движения транспорта, в частности автобусов. Таким образом, с 1 по 30 июня 2018 года в город будут допускаться лишь ряд регулярных междугородних и муниципальных маршрутов. Кроме того, не исключена возможность, что запретят и въезд автомобильного транспорта.

Также в Екатеринбурге будет введён запрет на использование летательных аппаратов — дронов, а также будет запрещено плавание в прудах и реках на территории города. В это же время в Екатеринбурге запретят проведение митингов и других публичных мероприятий, не связанных с соревнованиями.