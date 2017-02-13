На стройке стадиона к ЧМ-2018 в Самаре произошёл пожар

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь ликвидировали во втором часу ночи. Об этом пишет «Город Самара» на портале SamRu.ru.



Пострадавших нет. На месте работали шесть единиц техники и два десятка сотрудников МЧС.



Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июля по 15 июля 2018 года.