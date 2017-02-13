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13 февраля 2017, 9:31 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

На стройке стадиона к ЧМ-2018 в Самаре произошёл пожар

13 февраля около часа ночи загорелось несколько строительных вагончиков на территории Радиоцентра, где сейчас возводят стадион для матчей чемпионата мира по футболу — 2018.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь ликвидировали во втором часу ночи. Об этом пишет «Город Самара» на портале SamRu.ru.

Пострадавших нет. На месте работали шесть единиц техники и два десятка сотрудников МЧС.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июля по 15 июля 2018 года.
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