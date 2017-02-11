«Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге впервые примет 10 тысяч посетителей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Петербурге в субботу впервые примет 10 тысяч посетителей. Мероприятие «Первый посетитель» — первое в череде мероприятий, призванных протестировать готовность стадиона. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.
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«11 февраля в новом многофункциональном,
Первое массовое мероприятие будет направлено не только на тестирование всех систем стадиона, но и будет сопровождаться яркими мото- и световыми шоу, а также массовым флешмобом.
«Организаторы заинтриговывают зрителей: 3D-mapping-шоу превратит чашу стадиона то в песчаные дюны, то в водную поверхность, а виртуальные персонажи будут гоняться за реальными мотоциклами и автомобилями. Авто- и мотокаскадеры продемонстрируют высокое мастерство вождения, и все зрители примут участие в грандиозном флешмобе на 10 тыс. человек, создав первое общее панорамное фото с этого события», — рассказали в
История стадиона
Петербуржцы в течение почти десяти лет ждали уникальный стадион с раздвижной крышей и выкатным полем, который в народе окрестили «Зенит-Арена». Официальное название стадиона до сих пор не выбрано, однако на время Кубка конфедераций он будет называться «Санкт-Петербург Арена».
В течение первого полугодия на стадионе пройдут еще несколько мероприятий, призванных протестировать его готовность, ближайшее из которых намечено на 22 февраля. В этот день на арене пройдет музыкальный концерт с известными российскими исполнителями, и, как ожидается, количество посетителей вырастет до 30 тысяч человек. При этом общая вместимость стадиона составляет 68 тысяч человек.
Осенью 2016 года на арене прошел товарищеский матч между командой генподрядчика компании «Метрострой» и командой субподрядчиков. Тогда стадион был не в полной строительной готовности и количество гостей было ограничено.
Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Последней официальной сметной стоимостью власти называли цифру в 41,3 млрд рублей. Основной этап строительных работ завершился на стадионе 29 декабря.
В арбитраже Петербурга рассматривается ряд исков властей города к бывшему генподрядчику стадиона корпорации «Трансстрой» и компании «Инжтрансстрой», с которыми администрация города в июле 2016 года в одностороннем порядке расторгла контракт на стадион. Контракт на достройку стадиона в августе был заключен с компанией «Метрострой». На стадионе пройдут матчи в рамках Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018.
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