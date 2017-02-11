Игорь Албин: Все работы на стадионе завершим 1 апреля. И это не шутка

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ЭТО САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ОБЪЕКТ В МОЕЙ БИОГРАФИИ

— Каково нынешнее состояние стадиона на Крестовском острове?

— Мы разделяем всю работу на нашем многофункциональном спортивном комплексе на два этапа — строительная готовность и адаптация к требованиям ФИФА. До 29 декабря 2016 года завершили почти все строительные работы, за исключением отдельных инженерных систем. До 1 апреля на Крестовском острове должно быть закончено сооружение временной инфраструктуры.

Чтобы успеть в положенные сроки, нам нужно решить три задачи. Во-первых, закончить работы на выкатном поле, устранить вибрации. Есть внутренний график — 20 февраля завершаем все действия с металлом. Остается установка мастики и домкратов. На это технические службы просят примерно неделю. Думаю, к 27 февраля мы это завершим.

Вторая часть — проектирование и создание временной инфраструктуры. 15 тысяч квадратных метров площадей — павильоны для телевидения, объектов безопасности, пресс-центр. Много всего, чтобы комфортно провести Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. С этим должны справиться к 1 апреля.

Третий блок вопросов — комплексная пусконаладка. Стадион, периметр безопасности и зону контроля доступа рассматриваем как единое пространство. Эти работы тоже завершатся к 1 апреля. Чтобы протестировать все системы, 11 и 22 февраля проводим технические мероприятия. 11-го состоится мотошоу — до 10 тысяч зрителей. На 22-е запланирована концертная программа с посещаемостью до 35 тысяч человек.

Понимаем, что интерес к нашему объекту очень большой. Уверены, максимальное заполнение трибун случится уже в первом матче — это 68 тысяч человек. Мы идем поэтапно — от малой численности к большой: 10 тысяч, 35 тысяч и 68 тысяч на первой игре «Зенита» 23 апреля.

— Что вам больше всего нравится в этой арене?

— Это самый сложный объект в моей трудовой биографии. Я имею отношение к строительству с 1996 года. Были разные стройки — дорога Чита — Хабаровск, стадионы сочинской Олимпиады, объекты саммита АТЭС, Западный скоростной диаметр в Петербурге, станции метрополитена, но стадион на Крестовском острове — квинтэссенция трудностей. Уникальное сооружение, очень непростое в техническом плане — 127 инженерных систем! Плюс нам в наследство досталась тяжелая история. Арену возводили более 10 лет. Это не добавляло хорошего настроения, но все, кто создавал этот уникальный объект, совершили трудовой подвиг. Большое спасибо им!

— Когда будет проводиться голосование по определению названия?

— Это идея губернатора Полтавченко. Скорее всего, оно пойдет в интернете. Сейчас важно провести Кубок конфедераций, а потом определиться с именем стадиона. Мне по душе название «Зенит Арена».

ПЕРВЫМИ В МИРЕ РАЗРАБОТАЛИ СТАНДАРТЫ ВИБРАЦИИ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

— Почему первым мероприятием на новом стадионе станет именно мотошоу?

— Высказывались разные предложения, но мы ограничены бюджетом и сроками — 24 февраля выкатное поле должно оказаться внутри чаши. Мы его пробуждаем и готовим к первым играм. Времени на подготовку крайне мало. Посчитали, что проще всего будет организовать мотошоу с элементами концертной программы. Оно позволит протестировать объект с 10 тысячами зрителей.

Но этого мало — необходимо было показать динамику. Поэтому 22 февраля мы проводим часовой концерт — запускаем уже 35 тысяч человек и тестируем безопасность, логистику, саму арену, инженерные коммуникации.

— Планируется еще и некое лазерное шоу?

— Думаем показать красоту объектов, которые построены на Крестовском острове — комплекс «Зенит Арена», Западный скоростной диаметр, пешеходный Яхтенный мост, находящийся неподалеку Лахта-центр. Все это воодушевило нас провести лазерное шоу. В прошлом году оно уже проходило в Петербурге, и количество зрителей превысило 400 тысяч человек. Интересный проект! Можно с минимальными затратам показать все великолепие стадиона. У нас ведь и так хорошая декоративная подсветка.

— Устранена ли вибрация?

— Начну с того, что в мире не существует ее стандартов. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого взяли жесткий образец — стадион «Петровский». Инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок — более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном — это уже готово. В-третьих, существовала необходимость подвесить поле в стационарном положении на домкратах — всего их около семисот. Эти подходят к концу.

— То есть все требования ФИФА выполнены?

— Да. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (Улыбается.) Они выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На "Крестовском" сегодня так. Завтра здесь пройдёт первое мероприятие с 10 тысячами зрителей - мотошоу. <a href="https://t.co/Z3xH7rruP7">pic.twitter.com/Z3xH7rruP7</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/829974917856780288">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СОГЛАСУЕМ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ГАЗОНУ С «ЗЕНИТОМ»

— Состоится ли церемония открытия стадиона?

— Мы предложили провести ее губернатору Санкт-Петербурга. Думаю, что она пройдет 23 апреля, в день первого матча «Зенита».

— 1 апреля завершатся все работы. В этот день арену покинет последний строитель?

— Напоминаю, что это день шутки или день дурака. (Смеется.) Но до 1 апреля все завершим — и это не шутки. При этом эксплуатирующие организации будут здесь находиться до проведения всех мероприятий, потому что нам очень важно на достойном уровне провести Кубок конфедераций. Под такой организацией подразумеваю «Зенит». Даже сейчас на площадке находятся 80 человек от клуба. А порядка 50 представителей от подрядных организаций будут здесь работать до конца — отвечать за тепло, вентиляцию, водоснабжение, водоотведение, слаботочку.

После завершения Кубка конфедерации нам еще предстоит адаптировать стадион к требованиям чемпионата мира, но это касается не чаши, а только периметра безопасности и временных сооружений. Поэтому работать тут будем до 2018 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Бам ба бам ба бам. <a href="https://t.co/vwPwAvdkNm">pic.twitter.com/vwPwAvdkNm</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/829988680827813888">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Когда стадион будет полностью отдан «Зениту»?

— В течение марта. Но ответственность подрядчиков остается в рамках гарантийного срока. Я настаивал на том, чтобы гарантия на все строительно-монтажные работы и инженерные системы составила пять лет. Все должны нести дисциплинарную и материальную ответственность перед эксплуатирующей организаций.

— Почему поле закатывают именно 24 февраля?

— С момента создания газона все наши действия согласуются с «Зенитом». Чтобы не потерять поле, чтобы оно соответствовало всем международным стандартам, его сопровождают агрономы футбольного клуба. По их рекомендациям газон должен оказаться в теплом помещении не позднее 24 февраля.

— Пройдут ли тестовые матчи до 23 апреля?

— Нет, мы должны беречь траву. Тренировки, наверное, будут.

— Ходят разговоры, что Санкт-Петербург может принять итоговый турнир WTA, но место неизвестно. На стадионе это возможно?

— Нет никаких ограничений. У нас не только футбольная арена, а культурно-спортивный комплекс, который уместно задействовать круглый год и где можно проводить любые массовые мероприятия — от выставки до хоккейного матча.