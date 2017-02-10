На время ЧМ-2018 в Саранск запретят въезд на личном транспорте

В столицу Мордовии в целях безопасности запретят въезд на личном транспорте. Свои автомобили водители смогут оставить на бесплатных перехватывающих парковках или на охраняемых платных, а до центра города можно будет добраться на автобусе. В зоне контроля введут строгий пропускной режим. Кроме того, в июне запретят продажу алкоголя в стеклянной таре.

Саранск примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.