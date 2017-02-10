На время ЧМ-2018 в Саранск запретят въезд на личном транспорте
Въезд в Саранск на время чемпионата мира-2018 будет ограничен.
В столицу Мордовии в целях безопасности запретят въезд на личном транспорте. Свои автомобили водители смогут оставить на бесплатных перехватывающих парковках или на охраняемых платных, а до центра города можно будет добраться на автобусе. В зоне контроля введут строгий пропускной режим. Кроме того, в июне запретят продажу алкоголя в стеклянной таре.
Саранск примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
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