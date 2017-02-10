В Екатеринбург прилетел эксперт FIFA: с инспекцией он посетил Центральный стадион

Чарльз Ботта осмотрел весь спортивный объект: возведенные трибуны, навес, фасад, объекты периферии, а также подтрибунные помещения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Синары-Девелопмент», в ходе визита особое внимание представитель FIFA уделил обустройству футбольного поля и готовности инженерных систем для его функционирования. Также изучив дизайн-проект основных помещений спортивного объекта, Чарльз Ботта оценил чистовую отделку южной трибуны.

«Основные технически сложные строительные работы по формированию контура стадиона уже завершены. В настоящее время специалисты выполняют отделочные работы и прокладывают коммуникации в подтрибунных помещениях. Мы можем с уверенностью сказать, что стадион будет сдан в намеченные сроки», — отметил Тимур Уфимцев.

Чарльз Ботта остался удовлетворен ходом строительства на «Екатеринбург-Арене». По его словам работы выполняются на высоком организационном и качественном уровне, некоторые ведутся с опережением сроков.

«График работ на площадке достаточно тщательно и правильно проработан — строители прекрасно справляются с поставленными задачами по реконструкции спортивного объекта. Как представитель FIFA я ставлю “Екатеринбург-Арене” высокую оценку по итогам сегодняшней проверки», — подчеркнул Ботта.