В Екатеринбург прилетел эксперт FIFA: с инспекцией он посетил Центральный стадион
Консультант FIFA по строительству стадионов и инфраструктуре Чарльз Ботта с рабочим визитом посетил строительную площадку Центрального стадиона. Реконструкцию стадиона, на время проведения матчей ЧМ-2018 получившего название «Екатеринбург-Арена» ведет компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара). О ходе реконструкции эксперту рассказал генеральный директор компании Тимур Уфимцев.
Чарльз Ботта осмотрел весь спортивный объект: возведенные трибуны, навес, фасад, объекты периферии, а также подтрибунные помещения.
Как сообщили Накануне.RU в
«Основные технически сложные строительные работы по формированию контура стадиона уже завершены. В настоящее время специалисты выполняют отделочные работы и прокладывают коммуникации в подтрибунных помещениях. Мы можем с уверенностью сказать, что стадион будет сдан в намеченные сроки», — отметил Тимур Уфимцев.
Чарльз Ботта остался удовлетворен ходом строительства на «Екатеринбург-Арене». По его словам работы выполняются на высоком организационном и качественном уровне, некоторые ведутся с опережением сроков.
«График работ на площадке достаточно тщательно и правильно проработан — строители прекрасно справляются с поставленными задачами по реконструкции спортивного объекта. Как представитель FIFA я ставлю “Екатеринбург-Арене” высокую оценку по итогам сегодняшней проверки», — подчеркнул Ботта.
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