Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28722238/
9 февраля 2017, 20:27 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: ФИФА не имеет нареканий относительно подготовки России к чемпионату мира

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет нареканий по подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

По словам <nobr>вице-премьера</nobr> генсек ФИФА Фатма Самура прилетела в Москву чтобы обсудить вопросы подготовки к ЧМ-2018. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прилетела в Москву, сейчас она еще тут. Мы обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира и Кубку конфедераций, у ФИФА к нам вопросов нет. Также Самура приехала обсудить вопросы, связанные с коммерческими правами, в том числе и телеправами. Мы готовы содействовать, но тут все зависит от ФИФА», — сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске. 17 июня — 2 июля этого года Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи примут Кубок конфедераций.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Ессентуки начали онлайн-трансляцию с места строительства тренировочной базы ЧМ-2018

ПЯТИГОРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Онлайн-трансляция строительства тренировочной базы к чемпионату мира по футболу 2018 года стартовала на сайте администрации города-курорта Ессентуки, сообщает пресс-служба мэрии.
Еще 7 новостей  Все новости
9 февраля

Мутко: российским биатлонистам не следует обращать внимание на поведение Фуркада

Глава федерации: холодной войны между российским и французским биатлоном не существует

Шипулин: Фуркад некрасиво повел себя по отношению ко всей сборной России