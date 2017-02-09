Мутко: ФИФА не имеет нареканий относительно подготовки России к чемпионату мира

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«Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прилетела в Москву, сейчас она еще тут. Мы обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира и Кубку конфедераций, у ФИФА к нам вопросов нет. Также Самура приехала обсудить вопросы, связанные с коммерческими правами, в том числе и телеправами. Мы готовы содействовать, но тут все зависит от ФИФА», — сказал Мутко.