УЕФА попросит разводить сборные из Европы по группам на ЧМ в новом формате
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет просить Международную федерацию футбола (ФИФА) при жеребьевке разводить сборные из Европы по группам на чемпионатах мира в новом формате, заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
Совет ФИФА в январе принял решение об увеличении числа
«Новый формат принят, с этим делать нечего. Касаемо квот: мы должны быть реалистами и понимать, что совершенно необязательно наша просьба будет удовлетворена. Но мы уже озвучили наше видение ситуации — нам кажется, что реально просить от ФИФА квоту в 16
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