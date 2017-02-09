УЕФА попросит разводить сборные из Европы по группам на ЧМ в новом формате

Совет ФИФА в январе принял решение об увеличении числа команд-участниц чемпионатов мира по футболу с 32 до 48, начиная с турнира 2026 года. Турнир будет проходить в формате 16 групп по 3 команды. В плей-офф будут выходить по две лучшие сборные.

«Новый формат принят, с этим делать нечего. Касаемо квот: мы должны быть реалистами и понимать, что совершенно необязательно наша просьба будет удовлетворена. Но мы уже озвучили наше видение ситуации — нам кажется, что реально просить от ФИФА квоту в 16 команд-участниц от Европы минимум. Плюс к этому еще один пункт — каждая европейская сборная в отдельной группе. Мы считаем, что всем европейским сборным по силам проходить во второй тур (плей-офф) при новом формате чемпионатов мира», — сказал Чеферин.