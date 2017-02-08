Бойл: Если бы ставил церемонию открытия ЧМ-2018, делал бы это на Байкале

«Мне очень нравится Россия, я тут был пять раз. Я даже проехал про Транссибирской дороге, купался в Байкале — это были четыре дня удовольствия. Если бы я ставил у вас церемонию, я бы делал это на Байкале», — цитирует Бойла Filmpro.