Бойл: Если бы ставил церемонию открытия ЧМ-2018, делал бы это на Байкале
Известный британский кинорежиссёр и продюсер Дэнни Бойл рассказал, где бы он провёл церемонию открытия чемпионата мира 2018 года, который состоится в России, если бы ему было бы поручено её провести.
«Мне очень нравится Россия, я тут был пять раз. Я даже проехал про Транссибирской дороге, купался в Байкале — это были четыре дня удовольствия. Если бы я ставил у вас церемонию, я бы делал это на Байкале», — цитирует Бойла Filmpro.
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