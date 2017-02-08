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8 февраля 2017, 13:21 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Бойл: Если бы ставил церемонию открытия ЧМ-2018, делал бы это на Байкале

Известный британский кинорежиссёр и продюсер Дэнни Бойл рассказал, где бы он провёл церемонию открытия чемпионата мира 2018 года, который состоится в России, если бы ему было бы поручено её провести.

«Мне очень нравится Россия, я тут был пять раз. Я даже проехал про Транссибирской дороге, купался в Байкале — это были четыре дня удовольствия. Если бы я ставил у вас церемонию, я бы делал это на Байкале», — цитирует Бойла Filmpro.
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