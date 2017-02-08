«Трансстрой» и «Метрострой» готовы пойти на мировое соглашение по иску по «Зенит-Арене»

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Как ранее сообщали ТАСС в «Метрострое», иск касается передачи светопрозрачной пленки для крыши стадиона, которая принадлежала бывшему генподрядчику.

«Просим отложить судебное заседание, поскольку удалось продвинуться с точки зрения примирительных процедур», — сказал на заседании в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области представитель компании «Инжтрасстрой- СПб».

Представитель компании «Метрострой» подтвердила, что стороны обсуждают условия мирового соглашения. Судья удовлетворила ходатайство заявителя и назначила заседание на 5 апреля.

В арбитраже Петербурга рассматривается ряд исков властей города к бывшему генподрядчику корпорации «Трансстрой» и компании «Инжтрасстрой», с которыми администрация города в июле прошлого года в одностороннем порядке расторгла договор. Контракт на достройку стадиона в августе был заключен с компанией «Метрострой».