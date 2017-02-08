Талисман ЧМ-2018 Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе

«Волк Забивака побывал в штаб-квартире ФИФА. Быстро освоился», — говорится в сообщении.

Кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, затем специальное жюри отобрало трех финалистов — волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого был объявлен победитель, — им стал волк по имени Забивака.