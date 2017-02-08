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8 февраля 2017, 11:55 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Талисман ЧМ-2018 Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака посетил штаб-квартиру Международной федерации футбола (ФИФА) в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Волк Забивака побывал в штаб-квартире ФИФА. Быстро освоился», — говорится в сообщении.

Кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, затем специальное жюри отобрало трех финалистов — волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого был объявлен победитель, — им стал волк по имени Забивака.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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