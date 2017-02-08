Guardian: Катар тратит $500 млн в неделю на проекты ЧМ-2022 по футболу
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Катара, где пройдет чемпионат мира по футболу 2022 года тратят порядка $500 млн в неделю на строительство основных объектов для проведения турнира. Об этом сообщает британская газета «Гардиан» (The Guardian).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы тратим сумму близкую к $500 млн в неделю на основные проекты», — цитирует издание министра финансов Катара Али Шарифа аль Эмади. «И так продолжится следующие три или четыре года, чтобы мы смогли достичь цель — по- настоящему подготовить страну к 2022 году», — добавил он.
Министр добавил, что в общем на подготовку к проведению турнира будет потрачено порядка $200 млрд. Часть из этих средств пойдет на улучшение инфраструктуры, в том числе на развитие транспортной сети и больниц.
Катар 10 декабря 2010 года в Цюрихе выиграл право на организацию чемпионата мира 2022 года. Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара — Дохе, Лусаиле,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter