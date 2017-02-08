Guardian: Катар тратит $500 млн в неделю на проекты ЧМ-2022 по футболу

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«Мы тратим сумму близкую к $500 млн в неделю на основные проекты», — цитирует издание министра финансов Катара Али Шарифа аль Эмади. «И так продолжится следующие три или четыре года, чтобы мы смогли достичь цель — по- настоящему подготовить страну к 2022 году», — добавил он.

Министр добавил, что в общем на подготовку к проведению турнира будет потрачено порядка $200 млрд. Часть из этих средств пойдет на улучшение инфраструктуры, в том числе на развитие транспортной сети и больниц.