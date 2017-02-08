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8 февраля 2017, 8:10 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Guardian: Катар тратит $500 млн в неделю на проекты ЧМ-2022 по футболу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Катара, где пройдет чемпионат мира по футболу 2022 года тратят порядка $500 млн в неделю на строительство основных объектов для проведения турнира. Об этом сообщает британская газета «Гардиан» (The Guardian).

По словам министра финансов Катара в общем на подготовку к проведению турнира будет потрачено порядка 200 млрд. Увеличить
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«Мы тратим сумму близкую к $500 млн в неделю на основные проекты», — цитирует издание министра финансов Катара Али Шарифа аль Эмади. «И так продолжится следующие три или четыре года, чтобы мы смогли достичь цель — по- настоящему подготовить страну к 2022 году», — добавил он.

Министр добавил, что в общем на подготовку к проведению турнира будет потрачено порядка $200 млрд. Часть из этих средств пойдет на улучшение инфраструктуры, в том числе на развитие транспортной сети и больниц.

Катар 10 декабря 2010 года в Цюрихе выиграл право на организацию чемпионата мира 2022 года. Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара — Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.
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