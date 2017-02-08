Катар еженедельно тратит $ 500 млн на подготовку к ЧМ-2022
Министр финансов Катара Али Шариф аль Эмади рассказал о расходах страны на подготовку к ЧМ-2022.
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«Мы еженедельно тратим почти пятьсот миллионов долларов на главные проекты. Так будет продолжаться в течение следующих
Ранее сообщалось, что в общей сложности Катар потратит на организацию турнира более $ 200 млрд. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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