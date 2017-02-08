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8 февраля 2017, 1:53 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Катар еженедельно тратит $ 500 млн на подготовку к ЧМ-2022

Министр финансов Катара Али Шариф аль Эмади рассказал о расходах страны на подготовку к ЧМ-2022.

Министр финансов Катара Али <span class=error>Шариф</span> аль <span class=error>Эмади</span> рассказал о расходах страны на подготовку к ЧМ-2022. Увеличить
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«Мы еженедельно тратим почти пятьсот миллионов долларов на главные проекты. Так будет продолжаться в течение следующих трёх-четырёх лет. Только так можно достичь нашей цели — провести чемпионат мира», — цитирует аль Эмади AFP.

Ранее сообщалось, что в общей сложности Катар потратит на организацию турнира более $ 200 млрд. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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