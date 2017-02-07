Озеров: Россия не допустит на ЧМ-2018 беспорядков, которые были на Евро-2016

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Во время чемпионата Европы летом 2016 года перед матчем Англия — Россия в Марселе произошли беспорядки с участием болельщиков обеих команд. Были задержаны в том числе российские фанаты, трое из них были осуждены на разные сроки.

«Те средства опознавания, которые сейчас есть, должны говорить болельщику, что все, что он совершил в чаше стадиона, запомнится и тебя все равно найдут. Я думаю, что все пройдет нормально и беспорядков, которые мы видели во Франции, в России не могут допустить. Все необходимые нормативные документы в стране изданы, требования обозначены, и они не уменьшают правила, которые ставит перед нами ФИФА», — сказал Озеров.

«Самое главное, что вся необходимая инфраструктура, которая связана с обеспечением мер безопасности как на прилегающей территории, так и внутри чаши стадиона, находится на уровне самых современных требований. По крайней мере в Москве, все мероприятия, которые сейчас проводятся, дают возможность обеспечить такие меры безопасности, которые на порядок выше, чем на “Уэмбли” или стадионе “Шахтера” в Донецке до войны. Это делается не для того, чтобы болельщиков поставить в жесткие рамки, все будет в рамках человеческих норм с использованием нормальных приспособлений — анализаторов, рамок и так далее», — добавил он.