Алдонин посетит церемонию гашения почтового блока в честь волка Забиваки
Сегодня в обращение выйдет почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу — 2018.
Церемония торжественного гашения почтового блока состоится в 14:00 мск в Моспочтамте. В мероприятии примет участие бывший игрок сборной России Евгений Алдонин.
Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода,
Кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали 10 кандидатов, далее студенты художественных вузов доработали персонажей, придав им визуальную форму. Затем специальное жюри отобрало трёх финалистов — волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого в прямом эфире Первого канала был объявлен победитель, — им стал волк по имени Забивака.
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