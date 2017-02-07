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7 февраля 2017, 12:26 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Алдонин посетит церемонию гашения почтового блока в честь волка Забиваки

Сегодня в обращение выйдет почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу — 2018.

Церемония торжественного гашения почтового блока состоится в 14:00 мск в Моспочтамте. В мероприятии примет участие бывший игрок сборной России Евгений Алдонин.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи, где 7 февраля пройдёт церемония. Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» и указанием места и даты проведения специального гашения. Также запланировано издание художественной обложки, внутри — почтовый блок и конверт первого дня с гашением.

Кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали 10 кандидатов, далее студенты художественных вузов доработали персонажей, придав им визуальную форму. Затем специальное жюри отобрало трёх финалистов — волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого в прямом эфире Первого канала был объявлен победитель, — им стал волк по имени Забивака.
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