Марсельские события на ЧМ-2018 невозможны

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СВОЯ КОЛОНКА

Владимир МАРКИН*

В конце января в новом составе возобновил деятельность Комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками. Теперь мне, как его председателю, предстоит отвечать на множество вопросов о российском футболе и предстоящем чемпионате мира.

Сразу замечу, что сегодня они стали более конструктивными. Еще прошлым летом одним из главных был такой: «Не отнимут ли у нас ЧМ-2018?» Мой ответ еще тогда был оптимистичным. А сегодня вероятность срыва турнира (как бы этого кому-то ни хотелось) близка к нулю. На первый план вышли рабочие моменты.

Например, людей интересует, не устроят ли британские фанаты в России таких же хулиганских провокаций, как в Марселе во время Euro-2016? И как будет выглядеть наша страна в мировых СМИ в случае стычек буйных фанатов?

Повторю то, о чем говорил сразу после беспорядков на юге Франции, — в наших городах такое невозможно. Вполне возможно, что марсельская полиция специально изображала пародию на себя из фильма «Такси», чтобы создать повод для закручивания гаек. Мне, напомню, пришлось даже отчасти оправдывать реакцию наших болельщиков на провокации против российской символики. Однако у нас на стадионах и улицах подобные акции против любых гостей будут пресекаться, уверен, не только полицией, но и самими гражданами. Так что и оправданий для участия в них не найдется.

В современной России не нужно убеждать народ в важности вопросов общественной безопасности. В том же олимпийском Сочи высочайшие стандарты в этой области реализовывались при полном одобрении публики. При этом идеальный порядок и душевная атмосфера на Играх были созданы еще до вступления в силу так называемого закона о болельщиках — поправок к нормативному документу о физкультуре и спорте.

Сегодня на выходе из Госдумы еще один пакет норм, усиливающих административную ответственность за грубые нарушения правил проведения спортивных мероприятий. Эти усиленные санкции против хулиганов, в том числе иностранцев, вводятся как раз по опыту Euro-2016 во Франции. Так что с правоохранительной точки зрения подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира идет в динамичном режиме.

Однако чем в таком случае могут быть полезны заседания нашего комитета, в который входят общественники — пусть с большим жизненным и спортивным опытом? Не проще ли доверить все приготовления действующим профессионалам из ФСБ, МВД, Минспорта?

Главная цель нашего комитета — защита интересов всех зрителей, возвращение на футбольные трибуны ощущения спортивного праздника. Чтобы болельщики со стажем могли спокойно привести на стадион детей и внуков, не опасаясь буйного поведения отвязных соседей. Но чтобы, с другой стороны, поход на арены не превратился в бесконечное преодоление полосы препятствий, формальностей, очередей. Чтобы взаимодействие со службами охраны порядка, государственными и общественными, приносило чувство уверенности и гордости за свой город, страну. Ведь, напомню, именно после Игр в Сочи (и вовсе не случайно) появилась характеристика «вежливые люди».

Здесь уместно напомнить, что на чемпионат мира по футболу приедет на порядок больше гостей, чем на Игры-2014. Преобразится не один город, а одиннадцать. Миллионы людей увидят Россию в лучшем свете своими глазами, а не через кривое зеркало западных СМИ. Но даже они не смогут сдержать поток живых откликов в соцсетях, удержать от сравнения с предыдущими чемпионатами.

Впрочем, любая даже тщательно продуманная система, основанная на перенесении зарубежного опыта, требует какого-то времени на доводку, притирку, выявление противоречий, которые могут испортить настроение части законопослушных болельщиков. Чем быстрее станут понятны и проанализированы такие моменты — еще в ходе весенней стадии чемпионата России, — тем лучше.

Оптимальным состоянием охраны правопорядка, причем не только на стадионах, является полное понимание всеми того, как работает четко налаженная система. Болельщики, в том числе склонные к буйству, должны точно знать «прейскурант» наказаний и то, что нарушение будет зафиксировано, оцифровано, а наказание — неминуемо, пусть гуманное в виде штрафа или общественных работ.

Например, обстановка на наших дорогах заметно улучшилась после внедрения автоматических камер. Такой же принцип нужно внедрять и на массовых мероприятиях, благо новейшие технологии это позволяют. В этом случае исчезнет основной мотив безнаказанности в толпе для хулиганов, которых по какому-то недоразумению называют «футбольными». Хулиганы бывают только мелкие или уголовные, и прикрываться футболом мы им не позволим.

Путь к оптимальным порядку и атмосфере предстоит еще долгий. Именно поэтому мы создаем не только обратную связь с болельщиками, но и экспертное сообщество. Только когда все мы добровольно помогаем любимому виду спорту стать лучше и чище, возникает душевная связь между игроками и зрителями, которая делает футбол незабываемым спортивным праздником.

* Владимир МАРКИН — председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками.