Из-за тестирования «Крестовского» в Петербурге ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.



С 13:00 до 21:00 мск будет перекрыто движение по Морскому проспекту на участке от Спортивной улицы до Рюхиной улицы, по Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта и по Южной и Северной дорогам.



11 февраля на «Крестовском» пройдёт бесплатное мотошоу для тестирования стадиона. В программе выступления стритрейсеров и мотоциклистов, демонстрация подсветки фасада арены и знакомство с ареной.