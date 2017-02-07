Из-за тестирования «Крестовского» в Петербурге ограничат движение транспорта
11 февраля
из-за тестирования стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге будет ограничено движение.
Об этом сообщает
С 13:00 до 21:00 мск будет перекрыто движение по Морскому проспекту на участке от Спортивной улицы до Рюхиной улицы, по Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта и по Южной и Северной дорогам.
11 февраля на «Крестовском» пройдёт бесплатное мотошоу для тестирования стадиона. В программе выступления стритрейсеров и мотоциклистов, демонстрация подсветки фасада арены и знакомство с ареной.
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