Министр спорта МО: Многие сборные уже осмотрели футбольные базы региона к ЧМ-2018
МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Многие сборные уже осмотрели футбольные базы Московской области к чемпионату мира 2018 года, но никто еще не сделал свой выбор. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.
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Видимо, что-то случилось...
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«Отставания от графика нет, идет активная реконструкция базы в Кратово. Никаких проблем нет, все находится в “зеленой” зоне. У нас очень много инспекционных выездов, многие сборные уже активно объезжали и смотрели базы. Но пока нет понимания, кто какую базу выбрал», — сказал Терюшков.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила 14 футбольных баз в Московской области для чемпионата мира. В этот список входят база «Спартака» в Тарасовке, база ЦСКА в Ватутинках, стадион «Арена-Химки», оздоровительный комплекс «Бор», стадион «Салют» в Долгопрудном, спорткомплекс «Гучково» в Дедовске, стадион «Строитель» в Селятино, база «Динамо» в Новогорске, база в Бронницах, стадион «Москвич» в Лобне, стадион «Глебовец» в Глебовском, стадион «Яхрома», база «Сатурн» в Кратово и стадион «Авангард» в Домодедово.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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