К ЧМ-2018 выпустят 250 тыс. марок с талисманом турнира волком Забивакой

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«7 февраля в почтовое обращение выйдет почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира. Почтовый блок размером 102?71 мм, содержащий марку размером 30?42 мм, номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи, где 7 февраля пройдет церемония.

Кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, затем специальное жюри отобрало трех финалистов — волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого был объявлен победитель, — им стал волк по имени Забивака.