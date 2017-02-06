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6 февраля 2017, 15:27 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

К ЧМ-2018 выпустят 250 тыс. марок с талисманом турнира волком Забивакой

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Марка с официальным талисманом чемпиона мира по футболу в 2018 году волком Забивакой выйдет в почтовое обращение тиражом 250 тысяч экземпляров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

Почтовый блок размером 102?71 мм содержащий марку размером 30?42 мм номиналом 100 руб. изданный тиражом 250 тыс. экземпляров поступит в продажу в отделения Почты России. Увеличить
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«7 февраля в почтовое обращение выйдет почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира. Почтовый блок размером 102?71 мм, содержащий марку размером 30?42 мм, номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи, где 7 февраля пройдет церемония.

Кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, затем специальное жюри отобрало трех финалистов — волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого был объявлен победитель, — им стал волк по имени Забивака.
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