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6 февраля 2017, 14:55 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

На «Крестовском» 22 февраля пройдёт музыкальный фестиваль для 30 тыс. человек

На стадионе «Крестовский» 22 февраля пройдёт музыкальный фестиваль «Радио Зенит», где выступят «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17 и The Hatters.

На время фестиваля раздвижная крыша стадиона будет закрыта, на арене будет поддерживаться комфортная температура. Как сообщила пиар-менеджер NCA Дарья Гаськова корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, на мероприятии будет 30 тыс. зрителей.

Фестиваль станет одним из двух тестовых мероприятий на футбольном стадионе «Крестовский», которые запланированы на февраль. 11 февраля на арене пройдёт мотошоу на 10 тыс. зрителей.
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