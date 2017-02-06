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6 февраля 2017, 10:47 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Около 3 тыс. камер видеонаблюдения установят в «Лужниках»

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Монтаж камер видеонаблюдения начнется в московском спорткомплексе «Лужники» в конце февраля — начале марта. Как сообщается на сайте столичной мэрии, установят около 1,6 тыс. камер.

«Сейчас там уже действует 400. Таким образом, система видеонаблюдения расширится в четыре раза. Кроме того, 1,3 тыс. устройств расположатся на самой арене, где сейчас завершается реконструкция», — отмечается в сообщении. Все видеокамеры будут объединены в общую систему наблюдения. Работы по монтажу планируется завершить к лету.

На территории стадиона, помимо камер, планируется установить около 900 различных датчиков, сканеров, мониторов и детекторов. Здесь появятся шесть транспортных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с 39 полосами досмотра и семь пешеходных КПП с 427 точками прохода для посетителей. На территории комплекса будет создан единый периметр безопасности.

Основные строительные работы на стадионе «Лужники» уже завершены, сейчас ведутся пуск и наладка оборудования, монтаж инженерных систем и установка кресел. На Большой спортивной арене состоится церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, а также один из полуфиналов и финал турнира.

Количество зрительских мест увеличится с 78 до 81 тыс., трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. На стадионе появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и поля, здесь установят два больших видеоэкрана для просмотра матчей.
К проведению мундиаля обновляется и весь олимпийский комплекс «Лужники». Здесь строят несколько новых спортивных объектов, в том числе плавательный центр с крытыми бассейнами и аквапарком.
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