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3 февраля 2017, 22:41 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

ФИФА отклонила апелляцию FBF на решение засчитать боливийцам 2 поражения в отборе ЧМ

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил апелляцию Федерации футбола Боливии (FBF) на решение засчитать сборной Боливии технические поражения в матчах с командами Перу и Чили в отборочном турнире чемпионата мира-2018, финальная часть которого пройдет в России, сообщается на официальном сайте ФИФА.

В начале ноября 2016 года дисциплинарный комитет ФИФА присудил сборной Боливии технические поражения в матчах с командами Перу и Чили (1 и 6 сентября 2016 года соответственно) за участие в этих играх защитника Нельсона Кабреры. Экс-футболист сборной Парагвая получил боливийский паспорт, но не имел права играть за национальную команду Боливии, поскольку не прожил в стране пять лет, как того требуют правила ФИФА.

Апелляционный комитет ФИФА в полном объеме подтвердил санкции, принятые дисциплинарным комитетом организации — в обоих матчах боливийцам засчитаны технические поражения, а FBF оштрафована на 12 тысяч швейцарских франков (по шесть тысяч за каждую игру, в которых принял участие Кабрера).

После 12 матчей сборная Боливии занимает предпоследнее девятое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной зоны ЧМ-2018, имея в активе 7 очков.
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