Тренеры сборных-участниц Кубка конфедераций записали приглашение на турнир по-русски
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Главные тренеры сборных Германии, Португалии, Чили, Мексики, Австралии, Новой Зеландии и России, которые примут участие в Кубке конфедераций-2017, записали видеообращение на русском языке, в котором пригласили болельщиков на турнир в Россию.
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Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве,
«Восемь команд. Четыре города. Шестнадцать матчей. И один победитель. Футбол чемпионов. Мечта болельщиков», — произносят поочередно тренеры Фернанду Сантуш (Португалия), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Анге Постекоглу (Австралия), Йоахим Лёв (Германия), Энтони Хадсон (Новая Зеландия) и Хуан Антонио Пицци (Чили) в видеоролике, который опубликован в официальном канале ФИФА в Youtube.
«Не пропустите Кубок конфедераций ФИФА 2017 года», — обращается к болельщикам в конце ролика главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Ранее, после жеребьевки Кубка конфедераций, которая прошла в конце ноября в Казани, тренеры
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