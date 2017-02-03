Тренеры сборных-участниц Кубка конфедераций записали приглашение на турнир по-русски

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Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. По итогам жеребьевки сборная России оказалась в группе A вместе с командами Португалии, Новой Зеландии и Мексики. В группу B попали сборные Германии, Чили и Австралии, а также победитель Кубка африканских наций-2017, который будет определен позднее.

«Восемь команд. Четыре города. Шестнадцать матчей. И один победитель. Футбол чемпионов. Мечта болельщиков», — произносят поочередно тренеры Фернанду Сантуш (Португалия), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Анге Постекоглу (Австралия), Йоахим Лёв (Германия), Энтони Хадсон (Новая Зеландия) и Хуан Антонио Пицци (Чили) в видеоролике, который опубликован в официальном канале ФИФА в Youtube.

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«Не пропустите Кубок конфедераций ФИФА 2017 года», — обращается к болельщикам в конце ролика главный тренер сборной России Станислав Черчесов.