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3 февраля 2017, 17:57 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Тренеры сборных-участниц Кубка конфедераций записали приглашение на турнир по-русски

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Главные тренеры сборных Германии, Португалии, Чили, Мексики, Австралии, Новой Зеландии и России, которые примут участие в Кубке конфедераций-2017, записали видеообращение на русском языке, в котором пригласили болельщиков на турнир в Россию.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Главные тренеры сборных Германии Португалии Чили Мексики Австралии Новой Зеландии и России которые примут участие в Кубке конфедераций-2017 записали <span class=error>видеообращение</span> на русском языке в котором пригласили болельщиков на турнир в Россию. Увеличить
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Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. По итогам жеребьевки сборная России оказалась в группе A вместе с командами Португалии, Новой Зеландии и Мексики. В группу B попали сборные Германии, Чили и Австралии, а также победитель Кубка африканских наций-2017, который будет определен позднее.

«Восемь команд. Четыре города. Шестнадцать матчей. И один победитель. Футбол чемпионов. Мечта болельщиков», — произносят поочередно тренеры Фернанду Сантуш (Португалия), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Анге Постекоглу (Австралия), Йоахим Лёв (Германия), Энтони Хадсон (Новая Зеландия) и Хуан Антонио Пицци (Чили) в видеоролике, который опубликован в официальном канале ФИФА в Youtube.

«Не пропустите Кубок конфедераций ФИФА 2017 года», — обращается к болельщикам в конце ролика главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Ранее, после жеребьевки Кубка конфедераций, которая прошла в конце ноября в Казани, тренеры сборных-участниц уже пробовали произносить фразы и слова на русском языке, связанные с турниром.
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