Мутко: Стадион к ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть введен с опережением срока
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Стадион в Екатеринбурге, на котором в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, может быть введен в строй с опережением срока, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Мутко в пятницу посетил Екатеринбург с рабочим визитом. Первый в истории чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге запланировано проведение четырех матчей группового этапа.
«Очень удовлетворен стадионом “Центральный”. Не только я, были с нами представители контролирующих служб, график с опережением идет. По сути дела, сегодня установлена кровля, закрыт контур, все инженерные системы заведены на стадион, идет отделка, бетонные работы практически завершены. Уверен, в
По словам
«И сейчас он используется командой “Урал” на время реконструкции “Центрального”. А манежем я очень доволен, уникальный объект. Такие манежи позволяют тренироваться, играть в футбол. Мне странно (что не проводятся матчи РФПЛ), нужно посмотреть. Мы просто идем все время на поводу у мнения
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