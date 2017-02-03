Мутко: Стадион к ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть введен с опережением срока

Мутко в пятницу посетил Екатеринбург с рабочим визитом. Первый в истории чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге запланировано проведение четырех матчей группового этапа.

«Очень удовлетворен стадионом “Центральный”. Не только я, были с нами представители контролирующих служб, график с опережением идет. По сути дела, сегодня установлена кровля, закрыт контур, все инженерные системы заведены на стадион, идет отделка, бетонные работы практически завершены. Уверен, в мае-июне будем выходить на засеивание газона. Все идет по графику. Не хочется забегать вперед, но если такие темпы будут, то (стадион) может быть введен с опережением срока», — сообщил журналистам Мутко.

По словам вице-премьера РФ, «стадион “Уралмаш” — первый введенный в эксплуатацию объект, который создан для проведения чемпионата мира как тренировочная база одной из команд».

«И сейчас он используется командой “Урал” на время реконструкции “Центрального”. А манежем я очень доволен, уникальный объект. Такие манежи позволяют тренироваться, играть в футбол. Мне странно (что не проводятся матчи РФПЛ), нужно посмотреть. Мы просто идем все время на поводу у мнения каких-то клубов, должны быть требования для всех одинаковые. Есть предел, три тысячи, можно играть. Манеж надо использовать два тура, или вручную переносить календарь, играть на юге страны», — сказал Мутко.