Реконструкция аэропорта в Екатеринбурге в рамках подготовки к ЧМ завершится в декабре

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в пятницу проводит рабочий визит в Екатеринбурге. Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«На самом деле, аэропорт уже готов к такому большому наплыву пассажиров. Вторую взлетно-посадочную полосу запустим в августе, затем предстоит реконструкция первой полосы. Полностью работы будут завершены к декабрю, и подрядчик покинет объект. Можно будет принимать более 50 взлетно-посадочных операций, что перекроет футбол с лихвой», — заявил Махов журналистам.