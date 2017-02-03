Реконструкция аэропорта в Екатеринбурге в рамках подготовки к ЧМ завершится в декабре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» в рамках реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года будет полностью готов к декабрю 2017 года, заявил заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов.
«На самом деле, аэропорт уже готов к такому большому наплыву пассажиров. Вторую
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