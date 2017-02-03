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3 февраля 2017, 11:22 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Реконструкция аэропорта в Екатеринбурге в рамках подготовки к ЧМ завершится в декабре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» в рамках реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года будет полностью готов к декабрю 2017 года, заявил заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в пятницу проводит рабочий визит в Екатеринбурге. Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«На самом деле, аэропорт уже готов к такому большому наплыву пассажиров. Вторую взлетно-посадочную полосу запустим в августе, затем предстоит реконструкция первой полосы. Полностью работы будут завершены к декабрю, и подрядчик покинет объект. Можно будет принимать более 50 взлетно-посадочных операций, что перекроет футбол с лихвой», — заявил Махов журналистам.
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