Вице-премьер Мутко едет с ревизией на Центральный стадион Екатеринбурга
Завтра заместитель председателя правительства РФ посетит уральскую столицу.
Известно, что Мутко вместе с губернатором побывают на нескольких объектах в Екатеринбурге. В планах посещение не только Центрального стадиона, но и арены, где сейчас проводит домашние встречи футбольный «Урал». Эта площадка станет тренировочной базой для одной из команд, которой выпадет право сыграть в уральской столице. Также
Кроме того, Мутко проведет на Среднем Урале совещание по подготовке к ЧМ-2018. Ближе к вечеру он встретится с журналистами, где расскажет о подготовке к мундиалю и даст оценку готовности Центрального стадиона.
Последний раз Мутко был в Екатеринбурге почти два года назад. Тогда он подтвердил, что Средний Урал примет чемпионат мира по футболу.
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