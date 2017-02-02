Вице-премьер Мутко едет с ревизией на Центральный стадион Екатеринбурга

Вице-премьер РФ Виталий Мутко завтра, 3 февраля, посетит Екатеринбург и оценит готовность Центрального стадиона к Чемпионату мира 2018 года, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Известно, что Мутко вместе с губернатором побывают на нескольких объектах в Екатеринбурге. В планах посещение не только Центрального стадиона, но и арены, где сейчас проводит домашние встречи футбольный «Урал». Эта площадка станет тренировочной базой для одной из команд, которой выпадет право сыграть в уральской столице. Также вице-премьер побывает в манеже «Урала».

Кроме того, Мутко проведет на Среднем Урале совещание по подготовке к ЧМ-2018. Ближе к вечеру он встретится с журналистами, где расскажет о подготовке к мундиалю и даст оценку готовности Центрального стадиона.

Последний раз Мутко был в Екатеринбурге почти два года назад. Тогда он подтвердил, что Средний Урал примет чемпионат мира по футболу.