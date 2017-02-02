Дуглас Коста: Рассчитываю выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии
Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста отметил, что постарается помочь национальной команде одержать победу на чемпионате мира—2018.
«На мой взгляд, с приходом нового тренера наша команда стала сильнее. Мы пребываем в превосходной форме. Нужно сохранить её до чемпионата мира и постараться выиграть титул. Я рассчитываю
Наставником бразильцев является Тите, назначенный на эту должность 16 июня 2016 года.
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