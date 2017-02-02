Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28632672/
2 февраля 2017, 0:00 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Дуглас Коста: Рассчитываю выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста отметил, что постарается помочь национальной команде одержать победу на чемпионате мира—2018.

«На мой взгляд, с приходом нового тренера наша команда стала сильнее. Мы пребываем в превосходной форме. Нужно сохранить её до чемпионата мира и постараться выиграть титул. Я рассчитываю когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира — это моя цель», — сказал Дуглас Коста в интервью Omnisport.

Наставником бразильцев является Тите, назначенный на эту должность 16 июня 2016 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России