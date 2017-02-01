Тренеры команд-участниц Кубка Конфедераций описали Россию одним словом
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем канале в YouTube опубликовала видеоролик, в котором тренеры
команд-участниц Кубка конфедераций-2017 попытались описать Россию одним словом.
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Самым оригинальным получился ответ наставника чилийской команды Хуана Антонио Пицци. Россия у специалиста ассоциируется с бывшим футболистом и главным тренером московского «Спартака» Валерием Карпиным.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России: Казани, Сочи,
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