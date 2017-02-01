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1 февраля 2017, 17:31 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

Тренеры команд-участниц Кубка Конфедераций описали Россию одним словом

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем канале в YouTube опубликовала видеоролик, в котором тренеры команд-участниц Кубка конфедераций-2017 попытались описать Россию одним словом.

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем канале в YouTube опубликовала видеоролик в котором тренеры <nobr>команд-участниц</nobr> Кубка конфедераций-2017 попытались описать Россию одним словом. Увеличить
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Самым оригинальным получился ответ наставника чилийской команды Хуана Антонио Пицци. Россия у специалиста ассоциируется с бывшим футболистом и главным тренером московского «Спартака» Валерием Карпиным.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В турнире, помимо хозяев, примут участие сборные Германии, Австралии, Новой Зеландии, Португалии, Мексики, Чили, а также команда, которая завоюет Кубок Африки.

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