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1 февраля 2017, 13:46 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Готовность стадиона ЧМ-2018 «Мордовия-Арена» составляет 65%

ПЕНЗА, 1 февраля. /ТАСС/. Строительство стадиона «Мордовия-Арена» идет по графику, готовность сооружения составляет 65%. Об этом ТАСС сообщили в ООО «ПСО «Казань», генерального подрядчика строительства главного объекта к ЧМ-2018 в Мордовии.

После чемпионата мира арена будет использована для подготовки местной команды по футболу занятий другими видами спорта проведения массовых спортивных и культурных мероприятий. Увеличить
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«Готовность стадиона на 1 февраля составляет 65%. На стройплощадке работают 1 342 человека и 108 единиц спецтехники. Работа ведется без отставаний от графика».

«Монолитная плита футбольного поля готова на 100%, к работам по устройству футбольного поля запланировано приступить не позднее мая этого года», — говорится в сообщении строительной организации.

По данным генерального подрядчика, сейчас ведется прокладка наружных и внутренних инженерных сетей, монтируется система электроснабжение стадиона.

«Продолжается монтаж металлоконструкций покрытия стадиона “Мордовия-Арена”, сейчас смонтировано 1 530 т из 5 900 т, ведется монтаж металлоконструкций входных групп стадиона. Мы завершаем работы по созданию теплового контура на первом и втором этажах спортивного объекта. Бригады ведут монтаж трубопроводов на третьем и четвертом этажах комплекса», — уточнили в ПСО «Казань».

После чемпионата мира «Мордовия-Арена» будет использована для подготовки местной команды по футболу, занятий другими видами спорта, проведения массовых спортивных и культурных мероприятий.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.
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