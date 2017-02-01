Готовность стадиона ЧМ-2018 «Мордовия-Арена» составляет 65%

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«Готовность стадиона на 1 февраля составляет 65%. На стройплощадке работают 1 342 человека и 108 единиц спецтехники. Работа ведется без отставаний от графика».

«Монолитная плита футбольного поля готова на 100%, к работам по устройству футбольного поля запланировано приступить не позднее мая этого года», — говорится в сообщении строительной организации.

По данным генерального подрядчика, сейчас ведется прокладка наружных и внутренних инженерных сетей, монтируется система электроснабжение стадиона.

«Продолжается монтаж металлоконструкций покрытия стадиона “Мордовия-Арена”, сейчас смонтировано 1 530 т из 5 900 т, ведется монтаж металлоконструкций входных групп стадиона. Мы завершаем работы по созданию теплового контура на первом и втором этажах спортивного объекта. Бригады ведут монтаж трубопроводов на третьем и четвертом этажах комплекса», — уточнили в ПСО «Казань».

После чемпионата мира «Мордовия-Арена» будет использована для подготовки местной команды по футболу, занятий другими видами спорта, проведения массовых спортивных и культурных мероприятий.