Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28623318/
1 февраля 2017, 11:45 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Болельщики-хулиганы не будут допущены в Россию на ЧМ-2018

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Болельщики-хулиганы не будут допущены в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер</nobr> подчеркнул что на чемпионате мира будут приняты меры безопасности самого высокого уровня. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Люди, которые хотят не болеть за свои сборные, а поехать с какими-то другими целями в нашу страну, не будут допущены в Россию», — сказал он.

По словам вице-премьера, меры безопасности на чемпионате мира будут самого высокого уровня. «Вся концепция безопасности утверждена президентом РФ. Создан специальный штаб безопасности турнира. Надеюсь, что опыт наших правоохранительных органов, накопленный за время проведения других соревнований, включая Олимпийские игры в Сочи, поможет нам провести безопасный турнир», — сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Мутко: Кубок конфедераций по расчетам посетят 700 тыс фанатов, а ЧМ — 3,5 млн

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года рассчитывают, что матчи Кубка конфедераций в 2017 году посетят более 700 тысяч человек, а игры турнира 2018 года — 3,5 миллиона человек, сообщил вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
1 февраля

Сборная России лишена серебра ОИ-2012 в эстафете 4х400 м из-за допинга

Первые паспорта болельщиков Кубка конфедераций вручены в Москве

Мутко: биатлонист Логинов уже понес наказание за допинг, обвинять его больше не в чем