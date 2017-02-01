Мутко: Болельщики-хулиганы не будут допущены в Россию на ЧМ-2018
МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/.
Болельщики-хулиганы не будут допущены в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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«Люди, которые хотят не болеть за свои сборные, а поехать с
По словам
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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