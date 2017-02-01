Монтаж кресел на трибунах на стадионе «Лужники» завершится в феврале
Монтаж кресел на трибунах для болельщиков на стадионе «Лужники» завершится в феврале.
Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Уже установлено более 42 тысяч кресел на трибунах. Всего на стадионе планируется смонтировать около 66 тысяч фанатских кресел. Эту работу мы закончим уже в феврале. После этого приступим к монтажу кресел в зонах повышенной комфортности,
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