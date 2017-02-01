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1 февраля 2017, 11:44 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Монтаж кресел на трибунах на стадионе «Лужники» завершится в феврале

Монтаж кресел на трибунах для болельщиков на стадионе «Лужники» завершится в феврале.

Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Уже установлено более 42 тысяч кресел на трибунах. Всего на стадионе планируется смонтировать около 66 тысяч фанатских кресел. Эту работу мы закончим уже в феврале. После этого приступим к монтажу кресел в зонах повышенной комфортности, VIP-секторах и ложах для прессы. Установка кресел во всех секторах арены закончится в марте», — цитирует Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.
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