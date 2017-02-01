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1 февраля 2017, 10:15 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Московские контролёры будут учить английский язык к чемпионату мира — 2018

Все контролёры в городском транспорте Москвы пройдут курсы английского языка в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России, сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

Кроме того, для контролёров и таксистов подготовят памятки-разговорники с ходовыми фразами на английском.

Как пояснил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, часть сотрудников пройдёт подготовку уже в 2017 году перед началом Кубка конфедераций — 2017.

Контролёры прослушают лекции по работе с туристами и пройдут тесты на знание необходимого минимума по английскому языку, добавил он. Тех, кто успешно выполнит тесты, поставят на основные маршруты передвижения туристов.

Для удобства в метро введут единый стандарт аудиоинформирования пассажиров: объявления в поездах на всех линиях будут продублированы на английском языке.
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