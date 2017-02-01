Московские контролёры будут учить английский язык к чемпионату мира — 2018
Все контролёры в городском транспорте Москвы пройдут курсы английского языка в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России, сообщает Welcome2018 со ссылкой на
пресс-службу столичной мэрии.
Кроме того, для контролёров и таксистов подготовят
Как пояснил руководитель департамента транспорта и развития
Контролёры прослушают лекции по работе с туристами и пройдут тесты на знание необходимого минимума по английскому языку, добавил он. Тех, кто успешно выполнит тесты, поставят на основные маршруты передвижения туристов.
Для удобства в метро введут единый стандарт аудиоинформирования пассажиров: объявления в поездах на всех линиях будут продублированы на английском языке.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter