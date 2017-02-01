Фанзоны к Чемпионату мира по футболу-2018 создадут в Новосибирске

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Новосибирск, как и еще 40 городов России, вошел в федеральную программу подготовки к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году. И хотя ни один матч чемпионата в столице Сибири сыгран не будет, в городе готовятся обустраивать специальные фанзоны, чтобы предоставить горожанам возможность публично поболеть за любимую команду. Об этом заявил советник мэра, архитектор-урбанист Александр Ложкин корреспонденту Новосибирских Новостей.

— Может, кому-то покажется странным, что вроде бы Новосибирск не принимает Чемпионат мира, но, тем не менее, 40 городов — и те города, в которых будет чемпионат, и там, где будут тренировочные базы, и крупнейшие муниципалитеты России — в них будут создаваться зоны публичного просмотра матчей, — рассказал архитектор. — В Новосибирске тоже будут созданы такие зоны, причем задача стоит не только создать ее на один месяц, а необходимо предъявить новое качество благоустройства территорий, в которых будут размещаться фанзоны.

Отметим, что жители Новосибирска могли оказаться в самом эпицентре спортивных событий будущего чемпионата мира по футболу, до которого осталось менее 500 дней. Оргкомитет «Россия-2018» задумывался о включении Новосибирска в список городов-участников, но «географический предел» не позволил этого сделать.

«На заре работы по подаче заявки на проведение чемпионата мира у нас промелькнула идея включить Новосибирск. Но все-таки есть дистанция, после которой начинается не преимущество, а недостача заявки. Такие расстояния не были бы приняты мировым сообществом. Поэтому мы пошли по более безопасному для нас сценарию», — приводит издание Чемпионат слова генерального директора комитета Андрея Сорокина.

Напомним, в декабре 2016 года в Новосибирске прошли масштабные учения Росгвардии по пресечению массовых беспорядков во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это были первые учения нового подразделения, которое подчиняется непосредственно главнокомандующему России Владимиру Путину. На них съехались руководители Сибирского округа Росгвардии — ​более двухсот офицеров.