Фанзоны к Чемпионату мира по футболу-2018 создадут в Новосибирске
Подготовка к Чемпионату мира по футболу-2018 началась в Новосибирске. Хотя наш город не принимает непосредственного участия в чемпионате, но статус крупнейшего города России предполагает наличие в мегаполисе благоустроенных фанзон для публичного просмотра матчей.
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Новосибирск, как и еще 40 городов России, вошел в федеральную программу подготовки к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году. И хотя ни один матч чемпионата в столице Сибири сыгран не будет, в городе готовятся обустраивать специальные фанзоны, чтобы предоставить горожанам возможность публично поболеть за любимую команду. Об этом заявил советник мэра,
— Может,
Отметим, что жители Новосибирска могли оказаться в самом эпицентре спортивных событий будущего чемпионата мира по футболу, до которого осталось менее 500 дней. Оргкомитет «Россия-2018» задумывался о включении Новосибирска в список
«На заре работы по подаче заявки на проведение чемпионата мира у нас промелькнула идея включить Новосибирск. Но
Напомним, в декабре 2016 года в Новосибирске прошли масштабные учения Росгвардии по пресечению массовых беспорядков во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это были первые учения нового подразделения, которое подчиняется непосредственно главнокомандующему России Владимиру Путину. На них съехались руководители Сибирского округа Росгвардии — более двухсот офицеров.
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