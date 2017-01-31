Настоящую цену «Крестовского» от нас скрывают?

И сомнительная пальма первенства по целому ряду номинаций досталась питерскому стадиону, который в международной заявке зовётся не «Зенит-Арена», не «Газпром-Арена» и даже не «Крестовский», а «Санкт-Петербург» (это во многом отвечает политике ФИФА и УЕФА, когда стадионы, поступая на время чемпионата в оперативное управление международных футбольных структур, теряют свое титульное имя и зачастую зовутся по имени города «Арена-Гданьск», «Арена-Львов» и т. п. ).

Стадион в Санкт-Петербурге не только оказался самым дорогим (это уже хорошо проверенная временем новость), но и показал наибольший рост стоимости проекта (если сравнивать первоначальную смету с окончательной). Согласно данным, опубликованным в сегодняшнем «Советском спорте», эта цифра выросла с 6,7 млрд рублей до 48 млрд. (Привожу специально округленные цифры, тут есть нюансы, не влияющие на общую картину). Многие обратили внимание на то, что приведённая газетой цифра разнится с официально озвученными данными. Практически все называли 41 млрд с разными копейками после запятой. Как мантра постоянно звучало, что больше эта цифра правиться не будет, что нового роста не будет.

Мы же, давая свою оценку, приплюсовали те цифры, которые странным образом были вычеркнуты задним числом (к примеру, каждое из новых перепроектирований стадиона стоило до 1 млрд рублей). Кроме того, мы добавили стоимость «адаптации» стадиона к чемпионату мира. Назывались разные цифры — от 2 до 3 млрд рублей. Миллиардом больше, миллиардом меньше? Пустяки. За скобками остается вопрос, зачем адаптировать стадион, который и так специально к чемпионату строится? Для меня лично это загадка. Появилась даже шутка: «Купил дорогие пельмени за 400 рублей. Жена требует с меня тысячу, чтобы адаптировать их к ужину».