Настоящую цену «Крестовского» от нас скрывают?
Сегодня «Советский спорт» публикует рейтинг строящихся арен.
И сомнительная пальма первенства по целому ряду номинаций досталась питерскому стадиону, который в международной заявке зовётся не «Зенит-Арена», не «Газпром-Арена» и даже не «Крестовский», а «Санкт-Петербург» (это во многом отвечает политике ФИФА и УЕФА, когда стадионы, поступая на время чемпионата в оперативное управление международных футбольных структур, теряют свое титульное имя и зачастую зовутся по имени города «Арена-Гданьск», «Арена-Львов»
Стадион в
Мы же, давая свою оценку, приплюсовали те цифры, которые странным образом были вычеркнуты задним числом (к примеру, каждое из новых перепроектирований стадиона стоило до 1 млрд рублей). Кроме того, мы добавили стоимость «адаптации» стадиона к чемпионату мира. Назывались разные цифры — от 2 до 3 млрд рублей. Миллиардом больше, миллиардом меньше? Пустяки. За скобками остается вопрос, зачем адаптировать стадион, который и так специально к чемпионату строится? Для меня лично это загадка. Появилась даже шутка: «Купил дорогие пельмени за 400 рублей. Жена требует с меня тысячу, чтобы адаптировать их к ужину».
Но дело тут любопытным образом
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