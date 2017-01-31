Отсчитывающие 500 дней до ЧМ-2018 часы в Екатеринбурге сломались через сутки
Установленные в центре Екатеринбурга часы, отсчитывающие 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, сломались менее, чем через сутки после монтажа. Об этом сообщает «Наша Газета».
Церемония установки и запуска часов прошла в понедельник, 30 января. На ней присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Администрации Александр Якоб. О причинах поломки не сообщается.
В сентябре 2015 года часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018 были запущены в центре Москвы.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве,
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