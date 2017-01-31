Отсчитывающие 500 дней до ЧМ-2018 часы в Екатеринбурге сломались через сутки

Церемония установки и запуска часов прошла в понедельник, 30 января. На ней присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Администрации Александр Якоб. О причинах поломки не сообщается.

В сентябре 2015 года часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018 были запущены в центре Москвы.