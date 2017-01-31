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31 января 2017, 16:06 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

Отсчитывающие 500 дней до ЧМ-2018 часы в Екатеринбурге сломались через сутки

Установленные в центре Екатеринбурга часы, отсчитывающие 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, сломались менее, чем через сутки после монтажа. Об этом сообщает «Наша Газета».

Церемония установки и запуска часов прошла в понедельник, 30 января. На ней присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Администрации Александр Якоб. О причинах поломки не сообщается.

В сентябре 2015 года часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018 были запущены в центре Москвы.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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