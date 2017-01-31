На «Екатеринбург-Арене» запустили новую трансформаторную подстанцию

При мощности 8 МВт новый источник энергии будет обеспечивать питание инженерных систем в более чем тысяче помещений «Екатеринбург-Арены».



По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, новая подстанция в четыре раза мощнее существовавшей ранее на стадионе. Её мощностей достаточно, чтобы обеспечить энергией не только стадион, но и другие крупные близлежащие инфраструктурные и жилые объекты района. Всего на стадионе будет работать четыре штатные трансформаторные подстанции, разработанные по индивидуальному проекту с учётом расположения и потребностей спорткомплекса, сообщает пресс-служба ФГУП «Спорт-Инжиниринг».