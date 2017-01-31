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31 января 2017, 13:28 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

На «Екатеринбург-Арене» запустили новую трансформаторную подстанцию

«Синара-Девелопмент», генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018, ввела в эксплуатацию трансформаторную подстанцию на спортивном объекте.

При мощности 8 МВт новый источник энергии будет обеспечивать питание инженерных систем в более чем тысяче помещений «Екатеринбург-Арены».

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, новая подстанция в четыре раза мощнее существовавшей ранее на стадионе. Её мощностей достаточно, чтобы обеспечить энергией не только стадион, но и другие крупные близлежащие инфраструктурные и жилые объекты района. Всего на стадионе будет работать четыре штатные трансформаторные подстанции, разработанные по индивидуальному проекту с учётом расположения и потребностей спорткомплекса, сообщает пресс-служба ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
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