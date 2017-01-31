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31 января 2017, 10:08 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Учебно-тренировочный комплекс «Сокол» станет базой арбитров ЧМ-2018

Учебно-тренировочную базу «Сокол» в центре Москвы реконструируют к чемпионату мира 2018 года.

Об этом сообщил главный архитектор столицы России Сергей Кузнецов. Во время турнира здесь разместятся штаб-квартира и тренировочная площадка арбитров, сообщает портал стройкомплекса Москвы.

По словам Кузнецова, на территории базы «Сокол» появятся два футбольных поля с натуральным газоном и одно тренировочное с искусственным покрытием.

Административное здание снесут, на его месте возведут новый административно-бытовой корпус. Также строители обустроят стоянку для 36 легковых автомобилей и четырёх автобусов.
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