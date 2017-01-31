Учебно-тренировочный комплекс «Сокол» станет базой арбитров ЧМ-2018
Учебно-тренировочную базу «Сокол» в центре Москвы реконструируют к чемпионату мира 2018 года.
Об этом сообщил главный архитектор столицы России Сергей Кузнецов. Во время турнира здесь разместятся
По словам Кузнецова, на территории базы «Сокол» появятся два футбольных поля с натуральным газоном и одно тренировочное с искусственным покрытием.
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