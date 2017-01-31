Учебно-тренировочный комплекс «Сокол» станет базой арбитров ЧМ-2018

Об этом сообщил главный архитектор столицы России Сергей Кузнецов. Во время турнира здесь разместятся штаб-квартира и тренировочная площадка арбитров, сообщает портал стройкомплекса Москвы.



По словам Кузнецова, на территории базы «Сокол» появятся два футбольных поля с натуральным газоном и одно тренировочное с искусственным покрытием.



Административное здание снесут, на его месте возведут новый административно-бытовой корпус. Также строители обустроят стоянку для 36 легковых автомобилей и четырёх автобусов.