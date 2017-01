Евгений Плющенко стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболу

Сегодня Россия отмечает 500 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 - крупнейшего футбольного события планеты. Чемпионат пройдет в 11 городах нашей страны и для меня огромная честь стать Послом одного из них - города Сочи. Выражаю искреннюю благодарность мэру города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову за предложение. Город Сочи теперь у всех ассоциируется не только с отдыхом и морем, но и со спортом высоких достижений. Три года назад прошла зимняя Олимпиада, в которой я имел честь выступать и выиграть с ребятами командную золотую медаль , четвертую Олимпийскую медаль в своих достижениях . Теперь Сочи на пороге глобального мирового футбольного события, и я с большой радостью стану частью этой новой спортивной истории ??????

A photo posted by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on Jan 30, 2017 at 9:48am PST