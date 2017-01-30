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30 января 2017, 21:30 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Евгений Плющенко стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал послом Сочи, города-организатора чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Увеличить
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«Для меня огромная честь стать послом города Сочи. Выражаю искреннюю благодарность мэру города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову за предложение», — сказал Плющенко.
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