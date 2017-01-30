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30 января 2017, 19:22 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

Смета «Зенит-Арены» превысила 41 миллиард рублей

Сметная стоимость строительства «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге составила 41,7 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Сметная стоимость строительства Зенит-Арены в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> составила 417 миллиарда рублей. Об этом в понедельник 30 января сообщает <span class=error>Интерфакс</span> со ссылкой на собственный источник. Увеличить
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По информации агентства, эта сумма включает в себя два новых контракта на 952 миллиона и 2,07 миллиарда рублей, а также затраты на благоустройство прилегающей территории и безопасность. При этом итоговая смета будет подсчитана после завершения всех работ.

19 января вице-премьер и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что в «Зенит-Арену» требуется вложить еще 1,5−2 миллиарда рублей для адаптации к параметрам Международной федерации футбола (ФИФА). Финансы на доработку стадиона частично выделит ФИФА, частично — правительство России и регионы.

Строительство стадиона началось в 2007 году. С тех пор сроки сдачи постоянно переносились, а стоимость работ пересматривалась в сторону увеличения. В конце декабря 2016 года подрядчик объявил, что строительство арены завершено, объект будет сдан в эксплуатацию 31 марта. «Зенит-Арена» примет матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года.

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