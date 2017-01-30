Смета «Зенит-Арены» превысила 41 миллиард рублей
Сметная стоимость строительства «Зенит-Арены» в
Санкт-Петербурге составила 41,7 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
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По информации агентства, эта сумма включает в себя два новых контракта на 952 миллиона и 2,07 миллиарда рублей, а также затраты на благоустройство прилегающей территории и безопасность. При этом итоговая смета будет подсчитана после завершения всех работ.
19 января
Строительство стадиона началось в 2007 году. С тех пор сроки сдачи постоянно переносились, а стоимость работ пересматривалась в сторону увеличения. В конце декабря 2016 года подрядчик объявил, что строительство арены завершено, объект будет сдан в эксплуатацию 31 марта. «Зенит-Арена» примет матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года.
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