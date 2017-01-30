Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Сразу после торжественной церемонии все желающие смогли поучаствовать во флешмобе «500 дней до Мундиаля».
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до чемпионата мира по футболу 2018 года открытием стелы с часами. В открытии стелы приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, посол Екатеринбурга на ЧМ-2018 Ирина Зильбер, сообщили сегодня в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
«Сегодня мы начинаем обратный отсчет 500 дней до начала чемпионата мира по футболу в России. Екатеринбургу выпала честь быть в гуще событий, принимать матчи группового этапа чемпионата. Безусловно, для всех уральских болельщиков это станет большим праздником и подарком. Запуск часов обратного отсчета — настоящий футбольный праздник для всех жителей нашего города, они станут новой достопримечательностью города и местом встреч», — цитирует департамент слова Куйвашева.
Часы обратного отсчета выполнены в стилистике ЧМ-2018. На стеле размещено изображение главного трофея чемпионата и герб города, принимающего соревнования.
«Часы оснащены цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, также в их корпус встроен
Рядом с часами горожане смогли проверить свои знания в викторине на футбольную тему, сразиться в настольный футбол и другие игры. Сразу после торжественной церемонии все желающие смогли поучаствовать во флешмобе «500 дней до Мундиаля» — горожане выстроились в виде числа «500».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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