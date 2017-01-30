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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28600921/
30 января 2017, 16:30 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу

Сразу после торжественной церемонии все желающие смогли поучаствовать во флешмобе «500 дней до Мундиаля».

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© Пресс-служба губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до чемпионата мира по футболу 2018 года открытием стелы с часами. В открытии стелы приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, посол Екатеринбурга на ЧМ-2018 Ирина Зильбер, сообщили сегодня в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

«Сегодня мы начинаем обратный отсчет 500 дней до начала чемпионата мира по футболу в России. Екатеринбургу выпала честь быть в гуще событий, принимать матчи группового этапа чемпионата. Безусловно, для всех уральских болельщиков это станет большим праздником и подарком. Запуск часов обратного отсчета — настоящий футбольный праздник для всех жителей нашего города, они станут новой достопримечательностью города и местом встреч», — цитирует департамент слова Куйвашева.

Часы обратного отсчета выполнены в стилистике ЧМ-2018. На стеле размещено изображение главного трофея чемпионата и герб города, принимающего соревнования.

«Часы оснащены цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, также в их корпус встроен Wi-fi-роутер и фотокамера. Любой желающий может сделать фотографию на фоне набережной реки Исеть», — отметили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Рядом с часами горожане смогли проверить свои знания в викторине на футбольную тему, сразиться в настольный футбол и другие игры. Сразу после торжественной церемонии все желающие смогли поучаствовать во флешмобе «500 дней до Мундиаля» — горожане выстроились в виде числа «500».

© Пресс-служба губернатора Свердловской области

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.
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