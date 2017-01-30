Бывший подрядчик «Крестовского» требует 962 млн руб. от властей города за неоплаченные работы

В картотеке дел содержатся сведения о подаче искового заявления «Инжиниринговой корпорация «Трансстрой-СПБ» на сумму 749,7 млн рублей и иске корпорации «Трансстрой» на сумму 212,6 млн рублей к комитету по строительству Санкт-Петербурга. Оба иска поданы 25 января, тексты исковых заявлений в картотеке отсутствуют.

«Речь идет о выполненных, но не оплаченных заказчиком работах еще в первой половине прошлого года», — цитирует слова знакомого с ходом судебного разбирательства между «Инжтрансстроем» и городом источника RNS.