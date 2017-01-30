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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28600771/
30 января 2017, 15:57 | Футбол: Чемпионат мира | «Газета.Ру»

Бывший подрядчик «Крестовского» требует 962 млн руб. от властей города за неоплаченные работы

Холдинг «Трансстрой» и входящая в него компания «Инжтрансстрой-СПБ» подали два иска на общую сумму 962,3 млн рублей к комитету по строительству Петербурга в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В картотеке дел содержатся сведения о подаче искового заявления «Инжиниринговой корпорация «Трансстрой-СПБ» на сумму 749,7 млн рублей и иске корпорации «Трансстрой» на сумму 212,6 млн рублей к комитету по строительству Санкт-Петербурга. Оба иска поданы 25 января, тексты исковых заявлений в картотеке отсутствуют.

«Речь идет о выполненных, но не оплаченных заказчиком работах еще в первой половине прошлого года», — цитирует слова знакомого с ходом судебного разбирательства между «Инжтрансстроем» и городом источника RNS.

«Инжтрансстрой-СПБ», являвшийся генподрядчиком стадиона «Крестовский» с декабря 2008 года, объявил о расторжении контракта с администрацией Санкт-Петербурга в июле 2016 года. Новым генподрядчиком стадиона по результатам тендера была выбрана компания «Метрострой».
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