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30 января 2017, 15:49 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Часы обратного отсчета запущены в Калининграде за 500 дней до ЧМ-2018 по футболу

КАЛИНИНГРАД, 30 янв — РИА Новости. Часы с обратным отсчетом времени до старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России были запущены в Калининграде за 500 дней до начала турнира.

В церемонии запуска часов обратного отсчета на территории сквера у монумента «Мать-Россия» в центре Калининграда приняла участие пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и посол чемпионата мира от Калининграда Наталья Ищенко.

«Принимать чемпионат — это не только огромная ответственность, но и большая радость для всех жителей нашей страны. Уверена, что у Калининграда есть все, что нужно, чтобы достойно встретить его. Сегодня мы запускаем часы обратного отсчета, и это всем нам позволит ощутить приближение этого замечательного спортивного праздника», — сказала Ищенко.

Рядом с часами на время мероприятия установили шатер, в котором гости праздника могли поиграть в кикер, фингер-бол, а также получить автограф прославленной спортсменки.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа.
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