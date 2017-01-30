Часы обратного отсчета запущены в Калининграде за 500 дней до ЧМ-2018 по футболу

В церемонии запуска часов обратного отсчета на территории сквера у монумента «Мать-Россия» в центре Калининграда приняла участие пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и посол чемпионата мира от Калининграда Наталья Ищенко.

«Принимать чемпионат — это не только огромная ответственность, но и большая радость для всех жителей нашей страны. Уверена, что у Калининграда есть все, что нужно, чтобы достойно встретить его. Сегодня мы запускаем часы обратного отсчета, и это всем нам позволит ощутить приближение этого замечательного спортивного праздника», — сказала Ищенко.

Рядом с часами на время мероприятия установили шатер, в котором гости праздника могли поиграть в кикер, фингер-бол, а также получить автограф прославленной спортсменки.