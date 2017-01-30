Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018

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30 января 2017 года — психологический рубеж в подготовке российских городов к чемпионату мира по футболу 2018 года: до турнира остается 500 дней. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Саранске и Екатеринбурге.

ТАСС приводит любопытные факты о стадионах ЧМ-2018 и точные сведения о том, как они готовятся к главному футбольному событию четырехлетия.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: На арене, открытой в 1956 году, идет установка кресел. Приемка готовности стадиона намечена на март 2017 года. К этому же времени на объекте планируется завершить установку медиаэкрана (на него будет можно проецировать счет, названия и эмблемы/флаги команд). Масштабная реконструкция крупнейшего стадиона страны началась в 2013 году. В рамках строительных работ были убраны легкоатлетические дорожки — после реконструкции стадион станет чисто футбольным. Кроме того, была увеличена площадь крыши.

Что было на месте стадиона: В начале 1950-х годов на месте спортивного комплекса, в который входит Большая спортивная арена «Лужники», находились просторная асфальтированная площадь и ветхие здания. Почва в районе стройки была заболочена, ее пришлось поднять на полметра.

Первый матч (после завершения реконструкции): Дата проведения встречи и команды, которые в ней сыграют, еще не определены. Руководство Российского футбольного союза рассчитывает, что в первом матче обновленных «Лужников» сыграет сборная России, а ее соперником станет или команда Аргентины, или команда Бразилии.

Вместимость: 81 006 зрителей (во время ЧМ-2018). Изначальная вместимость стадиона, открывшегося в 1956 году, составляла 103 000 мест. После реконструкции к летним Олимпийским играм 1980 года она была сокращена до 96 000 мест. В преддверии 850-летия Москвы в 1997 году на арене появилась крыша, а скамейки были заменены на пластиковые сиденья, в результате чего вместимость сократилась до 84 745 мест. К финалу Лиги чемпионов 2008 года стадион был модернизирован еще раз — так, на трибуне С появились ВИП-места, из-за чего вместимость арены стала еще меньше — 78360 зрителей.

Рекорд посещаемости: Максимальное число зрителей посетило «Лужники» 2 ноября 1958 года — на финале Кубка СССР между московскими «Спартаком» и «Торпедо» собралось 110 000 человек. Победили тогда красно-белые со счетом 1:0. Что касается истории «Лужников» после 1997 года, то самым посещаемым стал матч 9 октября 1999 года Россия — Украина (1:1), на котором побывали 84 000 болельщиков.

Стоимость реконструкции: 26,3 млрд рублей.

Важные матчи: Финал Олимпиады-1980 между сборными ГДР и Чехословакии (0:1), финал Кубка УЕФА — 1998/99 между итальянской «Пармой» и французским «Марселем» (3:0), финал Лиги чемпионов — 2007/08 между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти). «Лужники» будут центральной ареной ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа, встречи 1/8 и ½ финала, а также финал.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Строительство арены на Крестовском острове началось летом 2007 года и было завершено в конце декабря 2016-го. Первый неофициальный матч на стадионе состоялся в октябре. В нем приняли участие команды генподрядчика строительства арены компании «Метрострой» и субподрядчиков. 11 февраля первые 10 000 зрителей протестируют пропускную способность стадиона. В программе мероприятия под рабочим названием «Первый посетитель» значатся мотошоу, представление сувенирной продукции и фотографирование участников. Благоустройство стадиона, который летом примет матчи Кубка конфедераций, завершится до 31 марта.

Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте стадиона имени С. Кирова. Вместимость старого стадиона до реконструкции составляла 100 000 мест, после ее завершения в рамках подготовки к Олимпийским играм 1980 года — 72 000 мест.

Первый матч: Первая официальная игра на арене запланирована на 23 апреля. Во встрече чемпионата России «Зенит» примет екатеринбургский «Урал».

Вместимость: 68 134 зрителя.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 44 млрд рублей.

Важные матчи: В 2017 году на стадионе пройдут четыре игры Кубка конфедераций, включая матч-открытие и финал. В 2018 году на арене состоятся семь встреч чемпионата мира, в том числе полуфинал и матч за третье место. В 2020 году стадион на Крестовском острове примет четыре матча чемпионата Европы, включая один четвертьфинал.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Стадион активно эксплуатируется почти два с половиной года. Первый камень в его основание был заложен еще 2 июня 2007 года. Предполагалось, что арена откроется уже через за два-три года, однако мировой финансовый кризис и бюрократические проволочки затянули строительство. В итоге «Открытие-Арена» (на период Кубка конфедераций и ЧМ-2018 стадион будет носить название «Спартак», поскольку спонсорские названия запрещены ФИФА) была открыта в сентябре 2014 года. Это единственный стадион из всех арен ЧМ-2018, на строительство которого не потрачено ни рубля бюджетных средств.

Что было на месте стадиона: До начала строительных работ на месте стадиона располагался Тушинский аэродром.

Первый матч: 5 сентября 2014 года. Московский «Спартак» сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» (1:1). Этой игрой спартаковский стадион открылся официально. А вот первый тестовый матч на арене состоялся 30 августа — в нем сыграли ветераны клуба.

Вместимость: 45 000 зрителей (во время ЧМ-2018 она будет составлять 43 298 зрителей).

Рекорд посещаемости: 44 884 зрителя (29 октября 2016 года, 12-й тур чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, 3:1).

Стоимость строительства: 14,5 млрд рублей.

Важные матчи: На стадионе проводились матчи сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года, в частности, именно на нем россияне одержали важнейшую победу над шведами (1:0) и гарантировали себе выход на Евро, одолев черногорцев (2:0). На «Спартаке» пройдут четыре матча Кубка конфедераций-2017, включая игру за третье место. На чемпионате мира 2018 года арена примет пять матчей, в том числе одну игру 1/8 финала турнира.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Строительство стадиона было завершено летом 2013 года. С момента открытия арена успела принять летнюю Универсиаду-2013, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи чемпионата и Кубка страны, а также еврокубков.

Что было на месте стадиона: На месте арены был пустырь.

Первый матч: 17 августа 2014 года в матче чемпионата России казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Вместимость: 45 379 зрителей (во время ЧМ-2018 она будет составлять 44 779 зрителей).

Рекорд посещаемости: 41 585 зрителей — на матче Лиги Европы между российским «Рубином» и английским «Ливерпулем» 5 ноября 2015 года (0:1).

Стоимость строительства: 14 млрд рублей.

Важные матчи: В мае 2016 года на стадионе прошел финал Кубка России («Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 4:1). В рамках Кубка конфедераций 2017 года на стадионе пройдут три встречи группового этапа и полуфинал. Также «Казань-Арена» примет четыре матча группового этапа чемпионата мира — 2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Стадион построен к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 000 до 45 000 мест. Первоначально сроком окончания работ называли июнь 2016 года. Из-за необходимости строительства дополнительных трибун дата сдачи в эксплуатацию перенесена на конец 2016 года. 30 декабря Главгосэкспертиза дала положительную оценку проекту стадиона.

Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте поселка Марлинский в Имеретинской низменности, где, в частности, проживали и староверы. Большая часть его жильцов была переселена во вновь созданный поселок Некрасовское.

Первый матч: 28 марта на сочинском стадионе состоится товарищеский матч между сборными России и Бельгии.

Вместимость: 45 000 зрителей (после Кубка конфедераций и ЧМ-2018 — 40 000 зрителей).

Рекорд посещаемости: Около 40 000 зрителей (на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 7 и 23 февраля 2014 года).

Стоимость реконструкции: 3,5 млрд рублей.

Важные матчи: На стадионе «Фишт» пройдут три матча группового этапа и полуфинал Кубка конфедераций 2017 года, а также четыре игры группового этапа, 1/8 финала и один четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Готовность стадиона составляет около 70%. На конец января 2017 года полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля — бетонной плиты. Также завершен монтаж каркаса кровли стадиона, ведется установка системы медиафасада. Планируется, что работы на стадионе будут завершены 25 декабря 2017 года.

Что было на месте стадиона: Арена возводится на левом берегу Дона (планировалось, что стадион получит название «Левбердон-Арена», но позднее было решено отказаться от этой идеи. Отведенный под стадион участок не был застроен, работы ведутся на намывных территориях.

Первый матч: Дата проведения встречи и ее участники пока не определены. Ожидается, что дебютная встреча на стадионе состоится в ноябре 2017 года.

Вместимость: 45 145 зрителей (после ЧМ-2018 — 37 885 зрителей).

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 19,8 млрд рублей.

Важные матчи: В Ростове-на-Дону пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира, а также встреча 1/8 финала.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: Завершение строительства запланировано на декабрь 2017 года.

Что было на месте стадиона: На месте арены был пустырь.

Первый матч: Планируется, что первая игра на стадионе состоится в апреле 2018 года. Власти города рассчитывают, что матч будет благотворительным.

Вместимость: 45 000 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 16,7 млрд рублей.

Важные матчи: На стадионе «Нижний Новгород» пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира, встреча 1/8 финала, а также четвертьфинал.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: На стадионе ведется монтаж металлоконструкций. Ожидается, что отставание от графика работ будет ликвидировано к февралю. Завершение строительства запланировано на декабрь 2017 года.

Что было на месте стадиона: На земле, выделенной под строительство арены, располагался заброшенный Радиоцентр.

Первый матч: Дата проведения встречи и ее участники пока не определены.

Вместимость: 44 807 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 18,2 млрд рублей.

Важные матчи: На стадионе пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира, а также встречи 1/8 и ¼ финала турнира.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: В январе на арене началась подготовка основания футбольного поля. Также на стадионе ведутся работы по установке элементов заполнения между последними смонтированными кровельными блоками. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.

Что было на месте стадиона: Остров Октябрьский, на котором идет строительство стадиона, долгое время не использовался для застройки. Власти решили заняться облагораживанием территории после определения места возведения арены.

Первый матч: Дата проведения встречи и ее участники пока не определены.

Вместимость: 35 212 зрителей (после ЧМ-2018 — 25 000 зрителей).

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 17,3 млрд рублей.

Важные матчи: В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: На стадионе завершается монтаж металлоконструкций. Окончание строительных работ на стадионе запланировано на сентябрь 2017 года.

Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте стадиона «Центральный». Вместимость старого стадиона составляла 40 000 мест, в 2000-е она была сокращена до 12 000 (Россия претендовала на проведение чемпионата Европы 2008 года, в связи с этим планировалась реконструкция арены).

Первый матч: Дата проведения встречи и ее участники пока не определены. В 2015 году власти региона заявляли, что хотели бы открыть «Волгоград-Арену» товарищеским матчем между сборными России и Германии.

Вместимость: 45 568 зрителей (после ЧМ-2018 — 35 000 зрителей).

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 17 млрд рублей.

Важные матчи: В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: К концу прошлого года готовность арены оценивалась в 63%. Весной планируется завершить монтаж металлоконструкций, после чего будет засеяно футбольное поле. Ожидается, что строительство будет завершено в декабре 2017 года.

Что было на месте стадиона: Земля, на которой строится стадион, была болотистой. В той местности располагались частные дома. Их владельцы были переселены в жилой комплекс, построенный рядом со стадионом.

Первый матч: Планируется, что первая игра на стадионе состоится весной 2018 года.

Вместимость: 44 442 зрителя (после ЧМ-2018 — 30 000 зрителей).

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 15,8 млрд рублей.

Важные матчи: На «Мордовия-Арене» пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира.

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Статус за 500 дней до ЧМ-2018: На конец декабря 2016 года бетонные работы на стадионе были завершены на 95%, а также монтаж внешнего опорного кольца крыши арены. Окончание работ запланировано на декабрь 2017 года.

Что было на месте стадиона: На месте арены, которая примет матчи чемпионата мира, располагался Центральный стадион, от которого остался только фасад 1957 года постройки, являющийся памятником архитектуры сталинского неоклассицизма. Масштабная реконструкция арены к мировому первенству началась в 2015 году.

Первый матч: Футбольный клуб «Урал» рассчитывает сыграть на арене после завершения реконструкции весной 2018 года.

Вместимость: 35 696 зрителей (после ЧМ-2018 — 23 000 зрителей).

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость реконструкции: 12,7 млрд рублей.

Важные матчи: На «Екатеринбург-Арене» пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира.

Андрей Михайлов.