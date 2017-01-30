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30 января 2017, 14:24 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Около «Казань Арены» началось возведение инфраструктуры для КК-2017 и ЧМ-2018

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что около стадиона «Казань Арена» уже началось возведение временной инфраструктуры, необходимой для проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

«Здесь у нас нет переживаний, мы начали работать сразу после Нового года. Касательно волонтёров — у нас есть большой опыт работы с ними, определена программа, отбор, подготовка. Мы уже использовали их и на культурных мероприятиях, например на жеребьёвке Кубка конфедераций.

Но всё же основная задача — подготовить всех непосредственно к Кубку конфедераций и чемпионату мира. В прошлом году у нас стартовала информационная кампания, на сегодняшний день только по нашей линии стать волонтёрами в Казани выразили желание восемь тысяч человек из России и других стран», — цитирует Леонова Welcome2018.
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