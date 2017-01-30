Власти Петербурга: Работы на транспортных объектах к ЧМ-2018 ведутся по графику

«Работы, которые проходят на объектах, полностью соответствуют графикам, есть даже опережение», — сказал он. По словам Власова, с опережением на месяц — в мае 2017 года — будут завершены работы на транспортной развязке на Пулковском шоссе.

К объектам транспортной инфраструктуры, входящим в программу подготовки Петербурга к ЧМ-2018, относятся: развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, Яхтенный мост, реконструкция и строительство набережной Макарова, две станции метро, мост через остров Серный с Васильевского острова на Петроградскую сторону.